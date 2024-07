¿Seguirá Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade con Sheinbaum?

Ana Gabriela Guevara actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aseguró que de momento no se ha reunido con la virtual actual presidenta Claudia Sheinbaum para discutir su permanencia en dicho organismo.

"No nos hemos adelantado a los tiempos, por ahora no hay nada en la mesa, la energía y el enfoque está en los Juegos Olímpicos de París", señaló la exvelocista.

Sheinbaum en semanas pasadas presentó parte de su gabinete legal, Conade entra en el gabinete ampliado y de esta institución Claudia no ha especificado, sin embargo, Ana Guevara deja abierta la posibilidad de seguir otro sexenio.

"Estoy lista para lo que sea, yo creo que la continuidad ayudaría mucho, creo que habría cosas que valdría la pena darle continuidad", señaló.

Claudia Sheinbaum toma posesión como presidenta de México el próximo 1 de octubre por lo que Ana no se adelanta en cuanto a una decisión.

"El nombramiento del gabinete todavía sigue, pero no hay nada alrededor, he sido respetuosa de los tiempos, no sé si suceda, si sucede estaré lista", agregó.

Sólo Guevara enfatizó que "no es una intención o un trabajo que esté haciendo al paralelo, distrayendo lo que tengo mandatado en este momento que es el proceso de París 2024".