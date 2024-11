Sector industrial prevé tensiones en tema comercial y migración con nuevo gobierno de Estados Unidos

El sector industrial prevé ciertas tensiones en las negociaciones del 2026 sobre temas del Tratado de Libre Comercio, donde el nuevo gobierno en Estados Unidos podría apretar las medidas de intercambio, así como mayor rigidez en el aspecto migratorio.

En relación al triunfo de Donald Trump, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, señaló que las amenazas que el virtual mandatario ha lanzado en cuanto al aumento de aranceles a México genera tensión e incertidumbre, lo que podría tener implicaciones en la economía del país.

"Esa incertidumbre pues detiene un poco el tema de inversiones, pero veo difícil que se lleven a cabo estas amenazas en los aumentos arancelarios, dada la necesidad que tienen de los insumos mexicanos, por ejemplo, aumentar aranceles en insumos del sector automotriz de autopartes, o metalmecánico, en cualquiera de las ramas de la industria va a ser difícil porque sería aumentar los precios de los productos finales, que se terminan de ensamblar en Estados Unidos", comentó.

Mencionó que también existe la amenaza de aumentar aranceles otros rubros, pero en el tema alimenticio, hay una gran dependencia de Estados Unidos con México, dadas las exportaciones que se realizan de frutas y verduras, por ejemplo, de ahí que consideró que en que sea complicado aplicar estas alzas.

"Yo creo que México tendrá que fajarse, negociar sabiendo la necesidad que Estados Unidos tiene de México, y en base a esa necesidad, poder apretar también para que el intercambio comercial sea importante", expuso.

En lo que se refiere al tema migratorio, el titular de Canacintra dijo que esto sí requerirá de un ajuste fuerte de las medidas de seguridad del país, pues podría continuar con el muro fronterizo, además de la fuerte crítica del gobierno norteamericano sobre el mexicano por permitir esa migración ilegal.

"Posiblemente veremos una dinámica de reclamaciones y de estar atacando al país por permitir eso, sin embargo, no vemos una política de cómo permitir la migración legal, el otro tema es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde también veremos una presión fuerte, una crítica sobre el gobierno de México pero lo que no vemos es políticas para evitar el consumo de drogas tan alto que hay en Estados Unidos, si no hubiera clientes no habría negocio de drogas y el principal cliente se encuentra en Estados Unidos", indicó.