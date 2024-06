Sector campesino, preocupado por bajo nivel de presas

Los niveles en la presa siguen cayendo conforme avanza el ciclo agrícola y la urgencia en el sector campesino es sacar adelante el riego de los cultivos que ya están sembrados, que atraviesan por sequía y temperaturas extremas.

De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa Lázaro Cárdenas, mejor conocida como El Palmito, tiene un almacenamiento de 839 millones de metros cúbicos (Mm3) en la actualidad, lo que equivale al 30 por ciento de su nivel ordinario, con una extracción de 110 metros cúbicos por segundo (m3/s) y ningún ingreso.

En lo que corresponde a la Francisco Zarco, también llamada Las Tórtolas, tiene un volumen de 109 Mm3, un 35% del Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), con salidas de 90 m3/s y entradas de 92 m3/s.

Jesús Contreras, representante del Módulo de Riego IX, advirtió que la situación es muy grave y se requiere tomar una decisión urgente en el Comité hidráulico, organismo conformado por los presidentes de los módulos de riego del Distrito 017 de la región Laguna y el director de la Conagua.

"A estas alturas lo que interesa es salvar el ciclo agrícola, que aún uno se termina, apenas se está dando el primer auxilio, ya están programado los riegos pero el calor ha sido tan intenso que se va a requerir de una extracción extra para poder sacar una buena cosecha o cuando menos recuperar la inversión de los productores en el cultivo", expuso.

Como se informó oportunamente en este medio, las presas en la Comarca Lagunera se encuentran a una tercera parte de su capacidad manejable, se trata de un nivel considerablemente bajo que ha causado preocupación en el sector campesino, pues de no mejorar a través de lluvias en los próximos meses, significaría un miniciclo el próximo año, además de poner en riesgo el programa de Agua Saludable.

Contreras cuestionó que se ha desperdiciado un gran volumen de las presas en las pruebas de Agua Saludable y los únicos que han salido "ganadores" con este tiradero de agua son los ejidatarios que están de camino a Lerdo.

"Esos son los ganones, la población carece de agua potable para consumo humano, no hay nada, no se concretó, fue otro programa más que no se cumplió", indicó, y señaló que no se ha informado sobre quien aportó los derechos de agua para esa extracción, porque los ejidatarios no lo han hecho.

En función de la presa, el productor dijo que presas de la región se construyeron en la época de don Lázaro Cárdenas y ha habido algunas elevaciones pero en esta administración no se ha invertido un peso en la infraestructura, en los últimos seis años, por lo que las obras cada vez son más obsoletas.