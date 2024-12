Secretario del Ayuntamiento de Fco. I. Madero habla sobre despido de personal

“Todos estamos conscientes de que terminando una administración se termina nuestro y trabajo, a nosotros nos contratan por una administración no para siempre” manifestó Juan Zamora Morena, secretario del Ayuntamiento en Francisco I.Madero sobre el despido de personal de confianza. Se habla que desde noviembre se ha dado de baja unas 120 personas.

Aunque el funcionario afirmó que no son bajas, simplemente hay trabajadores que ya no se están presentando a laborar, debido a que los departamentos a los que pertenecen ya se entregaron por el proceso se transición.

“Se están dando no bajas, simplemente hay muchos que como ya están cerrando algunos departamento pues ya no asisten y bueno los únicos que están cumpliendo son los del sindicato y hay gente que cierra departamento y pues ya no vienen y eso crea de alguna manera baja”

El secretario del Ayuntamiento, reiteró que los únicos que están acudiendo a trabajar es el personal sindicalizado y reiteró que los de confianza ya sabía que terminando una administración, concluye su relación laboral.

“A nosotros nos contratan por una Administración no para siempre, los que somos afines a la persona que queda como alcalde, que tenemos alguna situación, un contacto que nos apoye pues ya nos quedamos, pero nuestro trabajo no es para siempre y de una y otra manera ya nos vamos, de hecho del sindicato son los únicos que están presentándose a trabajar”.

Finalmente el funcionario indició que los últimos departamentos en entregar son; Tesorería, Cotraloría, Secretaria del Ayuntamiento y Obras Públicas.