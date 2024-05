Secretaría del Trabajo monitorea reparto de utilidades en la región lagunera

Sobre la entrega de utilidades, Berenice Morales de Ávila, secretaria del Trabajo en el gobierno de Durango, informó que el plazo termina el día 30 de mayo para las personas morales (régimen de empresas), aseguró que se monitorea el reparto de este derecho de los trabajadores y esta obligación patronal; no obstante que se está en tiempo de que la parte empleadora esté repartiendo por rango y de manera paulatina e incluso por jerarquías el pago de esta prestación.

Recomendó a los trabajadores que, si una vez vencido este periodo no se ha reportado la utilidad que debería de corresponderles, se puedan acercar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tanto en la Región Laguna como en la capital, o al Centro de Conciliación Laboral.

"El año pasado tuvimos alrededor el 45% de empresas que no estuvieron en posibilidades de repartir, esto derivado de distintos factores: unas invirtieron, otras no lograron la ganancia que obliga, se pronunciaron que no podían repartir y sustentaron su información mediante documentos avalados", comentó.

La funcionaria recordó que el pago de utilidades inicia con ciertos rangos y ciertos porcentajes hasta llegar a las personas con menor antigüedad o aquellas que están dentro del límite que marca la Ley, que es de 60 días activos dentro de la empresa.

Refirió que el reparto de utilidades 2024 corresponde al ejercicio del año pasado, es por ello que toda persona que haya laborado en alguna empresa por más de 60 días el año pasado, puede acercarse a la misma para realizar la petición del porcentaje que les corresponde.

Morales de Ávila dijo que, hasta la fecha, no se tiene el pronunciamiento formal de ninguna empresa en torno a la imposibilidad de cumplir con esta obligación.