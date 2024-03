Secretaria del Ayuntamiento califica como una burla propuesta de pena de muerte a violadores

Como una burla para quienes han luchado por los derechos humanos y sobre todo como una denotación de ignorancia, es para la secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, la propuesta de pena de muerte a violadores así como la castración química, presentada por el diputado local morenista, Alberto Hurtado Vera.

Aunque se dijo respetuosa de los representantes populares y sus opiniones, dijo que siempre estará en contra de las cuestiones que no son constitucionales y contrarias a los derechos humanos.

Dijo que si lo que se busca es empatía hacia las causas feministas primero hay que generar un diálogo y que las propuestas que se realicen estén apegadas a la agenda de ese grupo de mujeres que luchan por sus derechos.

“Entiendo la búsqueda de empatía por por tratar de ser empático con las causas feministas o con las causas que que ahorita justamente por la por la época del del 8 de marzo, y con todo por el día Internacional de la Mujer, todo el mundo quiere ser experto, todo el mundo quiere opina, todo el mundo quiere colgarse de una causa justa,de una causa que mujeres han estado luchando por muchísimos años y que tenemos que ser respetuoso y generar un diálogo principalmente,generar un diálogo, pero con las propuestas que ellas tienen con sus agendas”, expresó Fernández.

Comentó también que las propuestas no deben ser “sacadas de la manga” ya que la pena de muerte fue abolida en 2005 tras ser sacada de la Constitución y que además desde 1937 no ha habido ninguna pena de muerte.

“Es una burla para todas las personas que han luchado por los derechos humanos que incluso en otros países donde todavía persiste la pena de muerte, es una lucha de las personas y creo que es una una denotación de ignorancia”, recalcó la funcionaria municipal.

La secretaria dijo que la justicia versa en un tema de un estado de derecho, un lugar donde la persona que llegue a presentar una denuncia se le atienda desde una una situación holística que no tenga que andar revictimizándose, “que se cuente con los materiales,que los ministerios públicos estén capacitados, que por supuesto el sistema de justicia funcione y ees lo que se buscan no regresarnos más de 90 años una pena de muerte o una castración química. Bueno, pues no podemos pretender defender derechos humanos, violando derechos humanos”.