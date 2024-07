Secretaría de Bienestar: No hay incorporaciones al Programa de Pensión para Mujeres de 60 a 64 Años

La Secretaría de Bienestar no se encuentra realizando incorporaciones al Programa de Pensión para Mujeres de 60 a 64 años de edad, ya que se mantiene como una propuesta de campaña por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Karla Zamora, coordinadora de programas de Bienestar en La Laguna de Coahuila, aclaró que la pensión es un compromiso de campaña, y como tal serán respetuosos de los tiempos y de las indicaciones que bajen a través de la titular de la Secretaría, Ariadna Montiel, por lo que pide a las ciudadanas, no dejarse sorprender por supuestas incorporaciones.

“Ahorita no estamos haciendo registros todavía porque tendría que asumir el cargo la doctora para que a su vez mandar la iniciativa al Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores para que se apruebe y una vez que se ha aprobado, se formulen las reglas de operación”, detalló.

Pero también, será necesario que se proyecte y se asigne un presupuesto para atender al programa, el cual podría darse en el 2025.

“Tengo entendido que (las Asambleas Informativa) son por parte del partido (Morena) y no de Bienestar, no es oficial, pero lo que nosotros tenemos ahorita de información es que no es un programa al que vayamos a incorporar hasta que la doctora (Claudia Sheinbaum) asuma su cargo”, insistió.