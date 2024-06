Sección 35 del SNTE descarta sacar provecho político a demanda por desfalco

El secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González, dijo que no pretenden sacar provecho político de la primera demanda que presentaron por el desfalco de alrededor de 100 millones de pesos que se detectó en la gestión pasada, en el Fondo de Ahorro Magisterial y en financieras. Mencionó que la carpeta de investigación ya está judicializada, que hay un gran avance y que en las próximas semanas tendrán una plática "más cerrada" con las autoridades por lo que se espera que haya resultados. A ese monto se sumaron en su momento 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguro de vida que no se liquidaron a familiares beneficiarios de 619 trabajadores de la educación que fallecieron en el periodo de 2016 a 2022. En su vida laboral aportaron 20 pesos de forma quincenal de manera voluntaria, como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM).

El líder sindical comentó que no van a negociar y que el recurso que fue sustraído tendrá que ser devuelto de manera íntegra. "No quisimos meternos por ahí un poquito para no politizarlo, ya ves que luego todo mundo cree que le vamos a sacar provecho político. No, nosotros queremos nada más recuperar el dinero que es de nuestros compañeros. Ustedes cómo se explican, estuve el lunes con el fiscal y me dijo 'oye, Arturo, ¿y si negociamos?... ese dinero es algo que mis compañeros ya pagaron y por lo tanto tendrán que pagarlos íntegramente. Igual lo del ahorro, no tenemos porqué negociar un dinero que se llevaron", declaró.

Sobre un posible aumento de la aportación de 20 pesos a los socios del FSM, el maestro indicó que hay gran desconfianza entre los compañeros y que primero, buscarán concientizarlos y demostrarles que el dinero que ellos aportan se maneja adecuadamente."Queremos primero medio tener un sustento y un soporte para decirle a los compañeros cómo podemos impulsar esto, hay una gran desconfianza entre nuestros compañeros, ustedes lo saben, por el mal uso que se hizo. Pero también quiero decirles a mis compañeros que los 20 pesos que les descuentan quincenalmente, ya vieron, no nadan ni para a veces lo elemental y aún así, hemos logrado pagar algunas defunciones.

Nosotros intentamos pagarlo con lo que nos llega pero es muy complejo, yo quiero decirles que la mitad de lo que me llega se va en gastos elementales, y hemos pagado como el 50% de lo que nos corresponde, de nuestra gestión, porque con lo que se descuenta es muy poco, el problema es que se dejó hacer un gran hoyo en el pasado y es algo que no podemos tan fácilmente tapar", subrayó.

Dijo que por instrucciones del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas buscarán encriptar las cuentas de tal manera que no se permita "que nada ni nadie se puede llevar ese dinero que va a ser de los trabajadores".