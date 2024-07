Se vuelca el Ramos tras probable falla mecánica

En Saltillo, una unidad del transporte público volcó, luego de que registrara una falla mecánica, misma que provocó que las llantas traseras se desprendieran la mañana de este lunes.

Fue sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, por donde transitaba una unidad del transporte público, ruta Saltillo - Ramos Arizpe, con número económico 8, conducido a exceso de velocidad por Miguel Ángel.

Al arribar a la altura de la calle Manuel Pérez Treviño, una falla mecánica provocaría que se le zafaran las llantas traseras, lo cual ocasionó que perdiera el control del volante, y tras chocar con las ballenas de concreto divisoras de sentido, la unidad volcó, quedando su costado izquierdo sobre el pavimento.

Tras el percance, la unidad invadió tres carriles, lo cual ocasionó caos vial, principalmente por ser hora pico, por lo que al ser una de las principales vialidades de la ciudad, fue inevitable el congestionamiento vial.

Quienes presenciaron el accidente de inmediato pidieron la presencia de los cuerpos de auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar oficiales de Tránsito de la Policía Municipal, quienes de inmediato abanderaron la zona.

Al no estar en ruta, la unidad no tenía pasajeros a bordo, el chofer resultó ileso del percance, por lo que no fue necesario pedir la presencia de paramédicos en el lugar.

Con ayuda de una grúa la unidad fue remolcada al corralón; mientras que su conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, quien una vez que concluya con los peritajes correspondientes, deslindara responsabilidades.