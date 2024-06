Se va a juicio, caso de Jovanna Dibanhi

Luego de casi siete horas de audiencia en contra de Christian, quien fuera pareja sentimental de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida el 25 de junio de 2021, en la colonia Latinoamericana en Torreón, se determinó que el caso se irá a juicio. Familiares de la joven temen que el presunto responsable salga en libertad tras solicitar el recurso de amparo.

Previo al inicio de la audiencia, María Guadalupe Pérez, madre de Dibanhi, se plantó afuera del Centro de Justicia Penal, para exigir que no fuera cancelada una vez más la audiencia, como en meses anteriores.

No estaba sola, pues amigos, conocidos e incluso colectivos como Madres Poderosas, se sumaron a la movilización que inició cerca de las 9:00 horas de ayer.

“Queremos justicia para Jovanna, para que no suspendan una audiencia más...”, gritaba desesperada Guadalupe a través de un megáfono, para hacerse escuchar por cada rincón de ese lugar.

“Mi hija no es una vaca, no es una chiva, que se visibilice que mi hija no está”, gritaba antes de entrar a la audiencia, en la que estaría presente Christian, quien fue la última persona que vio a su hija Dibanhi, quien dejó a una pequeña de entonces tres años de edad.

Ante los presentes, María Guadalupe dio lectura a un documento: “Mi hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez desaparecida el 25 de junio del 2021, hace ya casi 3 años que no sabemos nada de mi hija y el día de hoy exijo a las Autoridades, diligencia, compromiso, transparencia… en el caso de mi hija, ya que ni siquiera hemos llegado a un juicio justo para poder saber la verdad sobre el paradero de mi hija y es lo que estamos manifestando hoy aquí por el pronto regreso de Jovanna Dibanhi”.

Al término, bloquearon por unos minutos el paso a los automovilistas que circulaban por el bulevar México frente al Centro de Justicia, para hacer visible su reclamo.

DE LA AUDIENCIA

Luego de casi siete horas, se determinó que el caso iría a juicio, sin embargo aún hay inquietud por parte de la familia de que el presunto responsable pueda salir en libertad sin antes saber qué pasó con su hija.

“Pero como todavía tiene este hombre amparos interpuestos, que van a ver la resolución y yo creo que vamos a pensar en otra protesta”, dijo inquieta María Guadalupe.

De acuerdo con la madre de la joven desaparecida, el recurso de amparo fue para anular la vinculación a proceso. Christian NN fue vinculado en mayo del 2022 por el delito de desaparición de persona, cometida por particulares con la circunstancia agravante de la víctima, es mujer y por tener relación de confianza.

De acuerdo con Guadalupe, el nuevo recurso que presentó el señalado está relacionado al tiempo que ha pasado en prisión preventiva.

“Que por sus derechos humanos, y yo les digo, ¿y los derechos de mi hija qué?”, recalcó la madre de Dibanhi.

‘SE DESECHARON ALGUNAS PRUEBAS’

Compartió que durante la audiencia que se prolongó por casi siete horas, la defensa pretendía que no se tomaran en cuenta algunas pruebas que se asentaron en su contra, “sí se desecharon algunas”, dijo Guadalupe, aunque comentó que las consideradas de mayor importancia, permanecieron.

Aunque no se fijó una fecha para el juicio, la familia de Dibanhi espera que sea a la brevedad y confían en se tenga justicia para su hija y sobre todo conocer qué pasó con ella.