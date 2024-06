Se reúnen titulares de PC para prevenir afectaciones por Alberto

La coordinación de Protección Civil del Estado de la región se reunió con los directores de Protección Civil de los municipios de esta zona en Coahuila, para prevenir y disminuir los riesgos por la tormenta tropical Alberto.

El titular de la dependencia en la región, Humberto Rodríguez, informó que según el último reporte de la Conagua emitido hace una hora, es que esta zona presentará láminas de lluvia acumulable en todo el día jueves, entre 20 y 30 milímetros.

En la reunión se valoraron las zonas de riesgo para prever y verificar que quienes están en esas áreas tengan las menores afectaciones posibles.

Dentro de las medidas que se aplican son la limpieza y desazolve de cárcamos, bocas de tormenta y lagunas de regulación, así como de canales y lecho del río, señaló.

“Aunque ahorita se tiene una precipitación muy baja, marca que a la altura de San Juan de Guadalupe podrían caer 30 milímetros de agua por el Aguanaval, aunque por la misma sequedad no llegaría el agua a la zona conurbada” precisó.

Pese a ello se verifica que no haya situaciones anómalas dentro del río para descartar afectaciones a la población, pues esas son las indicaciones del gobernador, Manolo Jiménez.

“Las recomendaciones son salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes, por lo que no se escatimará en esfuerzos, de manera que venga o no el agua las unidades municipales y estatal se están abocando a verificar la situación en cada lugar para minimizar riesgos” dijo el coordinador de Protección Civil en la región.

El llamado a la población es verificar techos que no haya basura y que tampoco la tiren en la vía pública, porque los drenajes se tapan; de igual forma dijo que si no hay necesidad de salir que no lo hagan.