Se reciben 29 llamadas falsas en las últimas cuatro semanas en Torreón

La dirección de Protección Civil y Bomberos, informó que han atendido 29 falsas alarmas en el periodo del 23 de agosto al 19 de septiembre del presente año, lo que genera una serie de pérdidas para la corporación, manifestó su director, Jorge Luis Juárez Llanas.

Dijo que la responsabilidad de la corporación de Protección Civil y Bomberos es el atender todas las solicitudes de atención a las llamadas que llegan, sin embargo, resaltó que se encuentran con situaciones en las que no hay tal emergencia y solo se trató de llamadas falsas.

Indicó que no solo se trata de el hecho de llegar y encontrar que todo fue una broma, sino que el movimiento realizado representa pérdidas económicas.

“Se moviliza al personal y unidades, se gastan recursos que deben ser ocupados para situaciones reales, además de que se expone a los elementos a sufrir accidentes”, manifestó.

Comentó que suelen ser los jóvenes quienes sin medir la consecuencia de sus actos, hacen llamadas alertando sobre incendios y accidentes, que al final resultan ser falsos.

Ante esta situación, el director exhorta a la población a dejar de hacer ese tipo de acciones, ya que esto genera movimientos innecesarios del personal, y por atender una falsa llamada dejan de auxiliar a quien realmente lo necesita.

“Los elementos salen con el objetivo de atender un supuesto accidente o una situación de emergencia, y al llegar al lugar se den cuenta de que todo fue una falsa alarma, poniéndolos en riesgo porque en el trayecto pueden surgir muchas situaciones”, refirió.

En ese sentido, hizo el llamado a los ciudadanos para que no jueguen con el número de emergencias, dado que no solo afectan al Municipio sino a toda la población, ya que al ser una situación que requiere de una intervención rápida, existen riesgos que se pueden generar, no solo con el personal, sino donde también se puede ver involucrado algún civil.

De igual forma, exhortó a los padres de familia a hablar con los menores sobre el uso del número de emergencias, brindándoles información sobre cómo se emplea y para qué es, para que de esta manera desde pequeños puedan conocer el uso adecuado de esta herramienta.

Juárez Llanas dijo también que en algunos casos, son personas adultas que solicitan el auxilio sin percatarse de lo que realmente ocurre en el lugar que están reportando.