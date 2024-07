Se reanuda operación de elevador de la Clínica 53 de Gómez Palacio

Quedó resuelta la falla que afectó la semana pasada la operación del elevador de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada sobre la calzada Jesús Agustín Castro y el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio.

El departamento estatal de Comunicación Social informó que el servicio se reanudó desde el pasado domingo, por lo que ello permitió el desplazamiento a la planta alta de la derechohabiencia de edad avanzada, así como de aquellos usuarios que tienen alguna discapacidad. El elevador, también es utilizado por el personal de salud de dicha unidad.

El Siglo de Torreón acudió a la UMAA y pudo corroborar el funcionamiento del elevador.

En recientes días, la institución de salud informó que el ascensor de la clínica había presentado una falla, la cual de manera inmediata fue reportada al área de Conservación. Agregaron que tras la valoración técnica, se había determinado que se requería el cambio de una pieza por lo que se hizo la solicitud de la misma.

En junio de este año, se dio a conocer que el IMSS cuenta con mil 50 elevadores en distintas unidades del país, de los cuales 85 están sin operar, en algunos casos debido a robo de componentes o vandalismo. Sobre ello, el director general de la Institución, Zoé Robledo Aburto dijo que están trabajando en una ruta coordinada para resolver más rápido cualquier eventualidad en las unidades.

Se dio a conocer que durante el periodo de 2016 a 2023, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transportación vertical en Unidades Médicas y no Médicas del Instituto se llevó a cabo a través de los recursos del Programa Anual de Operación (PAO). El monto total asignado fue de 105.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el presupuesto del año 2022.