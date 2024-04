Se quejan por larga fila en farmacia del IMSS

Usuarios del turno vespertino de la farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del Seguro Social de Torreón denunciaron que esta semana se hizo una gran fila al exterior y que se quedaron sin poder surtir sus recetas médicas debido a que solo estaban operando cuatro ventanillas, de nueve.

"Yo fui a dirección y la señorita que atiende en ventanilla me dijo que no habían podido abrir las demás ventanillas por falta de coordinación, es decir, que como no se encontraba en ese momento el jefe de farmacia ni la persona que monitorea las cámaras, no hubo quién diera la autorización para que se abrieran las demás ventanillas.

Pero después me pasaron ahí mismo en dirección con otro doctor y él me comentó otra cosa diferente, me dijo que al principio se integró personal para atender todas las ventanillas, pero que luego tuvieron que dar de baja a varios trabajadores porque no calificaron bien para el puesto y que de momento tenían a dos personas incapacitadas, que en realidad no abren las ventanillas porque de momento no cuentan con el suficiente personal para dar el servicio como inicialmente se había dispuesto al expandir más la farmacia, pero que aparentemente ya estaban viendo eso para ponerle solución lo antes posible", mencionó Ana María, una usuaria.

Al mediodía de ayer, El Siglo de Torreón acudió al lugar y se pudo constatar que había una fila de personas, aunque no como las que se habían registrado antes de que el IMSS incrementara el número de ventanillas. Algunos derechohabientes señalaron que la espera era de hasta media hora.

Sobre el tema, la dirección del HGZ No. 16 informó que hay ciertas horas del día en las que llega más gente a la farmacia. Admitió que sí se hacen filas pero que se están desahogando en máximo 15 minutos. Ayer, aseguraron que estaba trabajando la plantilla completa de nueve ventanillas.