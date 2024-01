Vecinos de León Guzmán se quedan sin agua por obras de Agua Saludable para La Laguna

Por espacio de casi cinco horas, un grupo de vecinos de la colonia Juan José Rojas, de León Guzmán, municipio de Lerdo, bloqueó la carretera libre a Durango, a la altura del sector afectado, para exigir solución al desabasto de agua potable que sufrían desde hacía más de mes y medio, a consecuencia de los trabajos de introducción de la tubería del proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

Previamente, un grupo de afectados encabezados por Asunción Carrillo, vecino del lugar, acudió a la Presidencia Municipal para exponer la situación y pedir una solución al alcalde Homero Martínez, al término de la sesión de Cabildo. Aunque sí lograron reunirse, no hubo una solución para su problema.

Fue entonces que cerca de las 12:00 horas, un grupo de aproximadamente 40 personas, bloquearon la vialidad con llantas, vehículos y con ellos mismos, para impedir el paso a los vehículos, como una forma de presión hacia las autoridades.

De acuerdo con Carrillo, el problema de desabasto, fue a consecuencia de los trabajos de introducción de la tubería del proyecto.

"Esto es porque el Proyecto de Agua Saludable lo están pasando por aquí y trozaron muchos tubos y no se han conectado", explicó.

Incluso mencionó que desde el miércoles pararon los trabajos para pedir solución, la cual no se dio.

Aunque los inconformes exigían la presencia del alcalde Homero Martínez, a fin de establecer un compromiso de dar solución a su problema de desabasto, se envió al director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Ignacio Ramírez, para negociar la liberación de la carretera; sin embargo, se negaron.

Y es que Castillo recordó que en dos ocasiones se han inaugurado dos pozos en el sector, pero "solo para la foto", pues el desabasto se mantuvo.

LEVANTAN EL PLANTÓN

Luego de casi cinco horas de plantón, vecinos de la colonia Juan José Rosas, de la localidad de León Guzmán, en Lerdo, se retiraron, tras la llegada de la tubería necesaria para abastecer a más de 200 familias, que desde hace más de un mes y medio, sufren por la falta de agua potable.

"En lo que estuvimos ahí nos decían los de Sapal que quitáramos el plantón, que porque ya venían unos tubos para empezar a trabajar en el agua potable en la colonia, pero el acuerdo fue que hasta que no llegaran los tubos y que se comprometiera Conagua a poner la válvula, se levantaría el plantón", y así fue.

Tras la llegada de un camión con la tubería necesaria para que las 240 familias afectadas pudieran contar con el servicio, fue como liberaron la vialidad.

"Llegó Sapal, Conagua y los contratistas que están trabajando, los tres se comprometieron a que pondrían la válvula lo más rápido posible, mientras tanto no se va a trabajar los que andan en Agua Saludable hasta que pongan la válvula", explicó.

Mientras tanto, las familias serán atendidas con pipas de agua, en tanto se realizan los trabajos para llevar agua desde una parte del Centro de León Guzmán, hasta la colonia afectada.

"Decían 'en un mes y que no podemos', y el de Sapal decía que no se podían, que los tubos que tenía que pedirlos, pagarlos y la gente no quiso hasta que los llevaran", explicó Carrillo, quien comentó que al lugar no acudió el alcalde Homero Martínez.