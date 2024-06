SE QUEDAN CORTOS

Los Algodoneros del Unión Laguna se quedaron apenas cortos en su intento por remontar una desventaja temprana, y terminaron cayendo anoche por pizarra de 7 carreras a 6 ante los Leones de Yucatán, en la apertura de la primera serie Inter Zonas que recibe el Estadio de la Revolución durante la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Para la segunda entrada, los Guindas ya perdían por 7 a 0 y aunque pelearon hasta el final, solamente se quedaron cerca de remontar ante unos Leones que tienen un estupendo récord como visitantes y ahora mejoraron su marca global a 26 victorias y 17 derrotas, mientras que el Unión Laguna cayó a 25 ganados y 18 perdidos. Una buena noticia para los Algodoneros es que Didi Gregorius, quien estaba teniendo problemas para conectar imparables, tuvo una buena jornada a la ofensiva, con 3 hits en 5 turnos, 2 dobletes y 2 carreras anotadas.

DESVENTAJA MUY TEMPRANO

No esperaron mucho para atacar los Leones, ante un Braden Webb que, contrario a otras ocasiones, esta vez no traía secretos en la pelota, pues le batearon los nueve elementos del Line Up rival, durante la misma primera entrada. Inició el japonés Tomo Otosaka con línea de hit hacia el jardín izquierdo, siguió Norberto Obeso para negociar base por bolas y ante el primer pitcheo que vio en el juego, el venzolano José Peraza sacudió un poderoso cuadrangular por el bosque de la izquierda, para poner el score 3 por 0.

Siguió el ataque con sencillo de Luis Juárez y luego de que Daniel Palka dejó caer un elevado en territorio foul que hubiera significado el segundo out, Yadir Drake recibió base por bolas, aunque Josh Fuentes falló con una línea por tercera base que estuvo cerca de convertirse en doble play, Webster Rivas siguió con monumental jonrón por todo el left field, su segundo vuelacercas de la temporada puso el marcador 6 a 0. En el segundo inning volvieron a rugir los Felinos, con con sencillos ligados de Otosaka y Obeso para sacar del juego a Webb, relevado por Omar Araujo, a quien recibió Peraza con elevado de sacrificio por el jardín derecho, el nipón timbró en "pisa y corre", pero fue el único daño que permitió el sinaloense Araujo, quien colgó 3 argollas en la pizarra.

REACCIÓN GUINDA

Por los Leones abrió el dominicano César Valdez, viejo conocido de los aficionados laguneros, quien no permitió daño durante el primer tercio del juego, en base a los buenos pitcheos rompientes con los que cuenta en su repertorio, encabezado por el palm ball. Pero en el cierre del cuarto capítulo lograron reaccionar los dueños de casa e hicieron daño con par de anotaciones: Didi Gregorius dio la voz de ataque con un doblete por el jardín derecho y enseguida anotó la primera rayita local, con tubey de Jonathan Schoop, quien se adelantó a tercera con un rodado de Aaron Altherr y timbró en "pisa y corre" con fly de Carlos Franco.

En el sexto capítulo los locales se acercaron aún más en la pizarra: Torres se embasó con sencillo al derecho, llegó a la intermedia con balk del abridor Valdez y anotó con el tercer hit de la noche de Didi, un sencillo al jardín central. Jonathan Schoop adelantó a Gregorius a la tercera base con doblete al izquierdo, Carlos Franco lo remolcó con rodado a la primera base y Daniel Palka llevó a Schoop al pentágono con sencillo al prado del centro para poner la pizarra 7 - 5.

DRAMATISMO

Los Guindas apretaron el juego en la octava entrada, cuando Palka respondió otra vez con corredor por la antesala y con sencillo al jardín central, remolcó a Aaron Altherr con la sexta carrera lagunera y la pizarra se puso 7 - 6 ante envíos de Alexandro Tovalín, que terminó el inning con ponche a su hermano Adrián.

Pero Jhon Romero tomó el montículo por Yucatán en la novena entrada para cerrarle la puerta a la ofensiva guinda y concretar su cuarto salvamento de la temporada junto con la victoria de los Leones en el primero de la serie. Fue el sexto triunfo de César Valdez, quien trabajó 5 entradas y un tercio de 7 imparables y 5 anotaciones. Braden Webb abandonó el juego tras una entrada de labor y 7 carreras permitidas, se llevó su cuarto descalabro en el año.

Hoy se jugará el segundo de la serie, a las 19:30 horas, con el duelo de lanzadores entre Francisco Haro (0 - 0; 5.27 ERA) por Yucatán y el panameño Steven Fuentes (2 - 0; 1.29 ERA) por el Unión Laguna.