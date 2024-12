Se queda Torreón sin Proyecto de Drenaje Pluvial; Antonio Attolini señala a Román Cepeda

El sueño de que en Torreón se llevara a cabo el proyecto del Drenaje Pluvial simplemente se esfumó, ya que su alcalde, Román Alberto Cepeda, no lo registró tal y como lo pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la cartera de inversión en el 2025.

Según explicó el diputado Antonio Attolini Murra, para solicitar un registro en la cartera de inversión o modificar el proyecto que ya exista, hay reglas y procedimientos muy específicos que se tienen que hacer de acuerdo con los lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión modificados en 2022 de la Secretaria de Hacienda.

Éstos indicadores, según mencionó, establecen particularmente y de manera muy específica reglas y procedimientos en términos de documentos y de análisis que se tienen que hacer.

“Pero ojo, por tener un registro o folio en la cartera de inversión, no significa otra cosa sino una aprobación muy general de que el proyecto puede ser considerado, no genera ningún tipo de derecho u obligación. Entonces que exista el proyecto de Drenaje Pluvial de Torreón, registrar la cartera de inversión desde 2022, y apareciendo en la cartera ya en 2023, no genera derechos para el Ayuntamiento ni tampoco obligaciones a la Federación, de cumplir con el presupuesto que se ha establecido”, indicó.

Dijo que lo que se tiene que hacer, es establecer varios documentos entre los cuales están los análisis de factibilidad técnica legal económica.

“Las factibilidades del Programa Proyecto de Inversión tienen que indicar si el proyecto cuenta no solamente con factibilidad económica, sino también técnica legal y ambiental, así como otros estudios de mercado o análisis específicos, de acuerdo al sector y programas del que se trate, o si tiene un avance para ello”, precisó.

Sin embargo, el problema es que el estudio de factibilidad técnica estaba, porque ya se había presentado un análisis de costo - beneficio. Pero no se tenía ni la parte ambiental ni la legal, porque el proyecto de drenaje pluvial tenía un impacto del 40% del territorio del municipio; en diferentes estudios y proyectos se había mencionado que incluso había 17 proyectos de estudio para zonas en donde la infraestructura pluvial iba a ser construida no se tenía ese documento.

“Y así muchas veces lo declaró el propio alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, que hacía falta también la factibilidad legal para poder dar certeza de dónde y cómo se iba a realizar este proyecto. No me lo invento yo, son declaraciones propias que el propio Alcalde tuvo el asunto. Lo otra es que al no actualizar esta información el folio en la cartera de inversión, no se actualiza, y al no actualizar, y además, para el nuevo año fiscal después de los tres años que tiene ya registrado en la cartera, el registro se pierde, se tendría que volver a registrar otra vez y empezar desde cero con los análisis de factibilidad legal, económica y jurídica para volverlo a registrar”, señaló.

Advirtió que tiene en sus manos el documento que fue entregado a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, pero es únicamente una ficha técnica que se despliega en una diapositiva de PowerPoint.

Puntualizó que no es lo que solicita, la cartera de inversión son 11 páginas que están en la página de la Secretaría de Hacienda dónde está perfectamente desglosado que es lo que se tiene que hacer para cuando un proyecto que se registra, o para cuando un proyecto se registra y se quiere modificar como podría haber sido este caso.

“Entonces es una negligencia criminal lo que está haciendo el alcalde, porque ha sido público y notorio el interés de la sociedad civil, ha sido público y notorio la denuncia que hemos hecho en el Congreso, ha sido público y notorio también la defensa del proyecto a nivel federal porque Conagua es la encargada de la implementación de este proyecto, y tuvimos incluso la visita del director de la Conagua en el informe del gobernador, dando cuenta que es prioridad Coahuila para el Plan Híbrido Nacional, y el alcalde Román Alberto Cepeda es incapaz de poder presentar un documento en tiempo y forma para poder tener acceso a los miles de millones de pesos, casi 2 mil millones de pesos para un proyecto de inversión de drenaje, están haciendo trampa”, afirmó.

Afirmó que están diciendo que presentaron el documento pero la Federación se los debe haber negado, lo cual consideró que es una mentira baja y vil.

“No hicieron lo que les correspondía, todo funcionario público y más si eres el alcalde de la 10ª zona metropolitana más grande del país, sabe cómo se tienen que gestionar los recursos a partir de los lineamientos de la cartera de inversión, para que la Federación pueda invertir se sabe en el Ayuntamiento, se sabe en el Estado, se sabe en la Cámara de Diputados, y lo que aquí están haciendo en contubernio con los diputados federales Verónica Martínez y Guillermo Anaya, por qué ellos forman parte del teatro que han montado el Alcalde de decir que se presentó en tiempo y forma cuando no fue así, y entonces echarle la culpa a la Federación de qué este proyecto no ha sido financiado, es mentira. Pero esto ya tiene la novedad de qué están confabulando Verónica Martínez del PRI y Guillermo Anaya del PAN, para construir una narrativa que responsabilice a la Federación de la negligencia del Alcalde de de Torreón”, expuso.

Subrayó que no está registrado el proyecto de drenaje pluvial como lo piden la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la cartera de inversión en el 2025.

Recordó que este proyecto lo pagó el gobierno del Estado, ya que se había realizado un estudio costo - beneficio por parte de la empresa Servicios Ecoambientales S.A. de C.V, el cual tuvo un costo de alrededor de 2 millones de pesos.

Declaró que no sólo es el proyecto, es el tiempo, la gestión y sobre todo la necesidad y urgencia que tiene este proyecto para poder resolver el gravísimo problema de inundaciones en la parte sur poniente del Estado.

Agregó que son cinco proyectos: la zona sur, la zona Fuentes - La Merced, la zona Zaragoza, la zona Nazas - La Joya, la zona de Mieleras, en total se estaba gestionando que fueran entre 1600 y 1800 millones de pesos con 17 expedientes que tienen un total de 53 proyectos.

“Hay que ver nada más el tamaño de obra que esto significaba, entonces lo han subestimado o lo han rebajado, pero este era un proyecto muy grande que requiere de mucha planeación y de mucho trabajo, y que no lograron gestionar en tiempo y forma”, puntualizó.

Reiteró que el drenaje pluvial no está dentro del presupuesto de egresos de la Federación, que es donde ya tendría la obligación la Federación y el derecho del municipio de acceder a ese recurso, obligación la Federación de gastarlo y el municipio el derecho a solicitarlo.

Para poder recuperarlo, comentó que se tendría que solicitar de nuevo su registro y empezar desde cero para el 2025, único año que estaba de oportunidad para poder hacerlo, no va a haber ese proyecto.

“Esto es parte del proyecto que estoy construyendo para dar cuenta que el alcalde Román Alberto Cepeda, es un peligro para la ciudad de Torreón mientras se mantenga al frente del Cabildo porque lo único que hace es robar mentir, y traicionar, y ante la oportunidad de tener un desarrollo como no lo había tenido Torreón en los últimos 40 años, su obsesiva concentración en su propia persona, su vanidad y ego, no le ha permitido ver más allá de su nariz y perdió la oportunidad para qué este proyecto llegara a Torreón. No sé hizo la factibilidad ni ilegal ni ambiental y es lo que le costó a esta ciudad".

Este proyecto, el cual tuvo los tres primeros años de su administración Román Alberto Cepeda, se registró en 2022, porque que cuestionó qué fue lo que hizo en 2023 y 2024, y a su vez afirmó que nada, y por eso en 2025 ya también se perdió.

Finalmente, dijo que si se vuelve a inscribir, sería hasta el 2026, cuando este proyecto se pudiera hacer.