¿Se puede vivir del arte en México?

En el marco del Día Internacional del Arte, surge una pregunta central: ¿es viable vivir del arte en México? Según especialistas, la respuesta es un ¡sí!, pero no sin complicaciones o retos. Más allá de un sueño, ejercer profesionalmente en esta área requiere disciplina, una red de contactos sólida y la capacidad de adaptarse a un mercado cambiante.

Importancia del arte para la sociedad

“El arte nos ayuda a entender el mundo y a nosotros mismos”, asegura Lina del Carmen Pulido, directora del Colegio de Arte y Cultura del Claustro de Sor Juana. Por su parte, Oscar Ulises Verde Tapia, de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM, considera que el arte conecta con las emociones y experiencias humanas, mientras que Alberto Soto Cortés, de la Universidad Iberoamericana, subraya su papel en el análisis de la realidad y el desarrollo personal.

Estudiar una carrera artística, aunque es poca elegida por los jóvenes, desarrolla habilidades esenciales como la creatividad y la atención. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indica que solo 25 mil estudiantes optan por Bellas Artes, frente a 1.3 millones que eligen Derecho o Administración de Empresas.

Estigmas y desafíos en las carreras artísticas

Las carreras artísticas enfrentan prejuicios como su falta de “seriedad” o viabilidad económica. Este estigma a menudo frena a los jóvenes, que, en muchas ocasiones optan por estudiar otra carrera que no es la de sus sueños por la falta de apoyo familiar. No obstante, el profesor Soto Cortés insiste en que no respaldar a futuros artistas significa negarles la posibilidad de contribuir al bienestar social.

Otro reto es la centralización de las oportunidades educativas y laborales. Según Verde Tapia, en ciudades fuera de las capitales, el acceso a infraestructura y personal docente especializado es limitado.

Limitaciones estructurales y económicas

Las instituciones públicas enfrentan carencias significativas, la falta de infraestructura e instrumentos adecuados marca el su paso por las escuelas de cada estudiante, al no tener la infraestructura adecuada se limita el aprendizaje.

Vivir del arte: ¿realidad o utopía?

Según el IMCO, los egresados de Bellas Artes ganan en promedio $17,266 mensuales, comparados con los $10,920 de la población general. Además, el 42.3% de ellos trabaja por cuenta propia, lo que resalta la necesidad de emprender y crear redes de colaboración.

En este contexto, las plataformas digitales como Behance, ArtMo o Instagram ofrecen vías para la difusión del trabajo artístico. Sin embargo, la falta de experiencia y contactos dificulta el ingreso al mercado laboral.

Perspectivas para el arte en México

Aunque los desafíos son evidentes, los especialistas coinciden en que el arte tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más creativa, reflexiva y empática. La clave para vivir del arte está en una formación sólida, adaptabilidad tecnológica y una red de contactos que impulse colaboraciones interdisciplinarias.

El camino del arte puede ser difícil, pero con disciplina y constancia, es posible convertir esta pasión en una carrera profesional plena.