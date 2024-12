Se prepara Peñoles ante reto por aranceles de Estados Unidos

El próximo 20 de enero de 2025, Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos por lo que Industrias Peñoles se está preparando para atender los nuevos retos, entre ellos los posibles aranceles que el republicano pretende imponer a los productos mexicanos si el Gobierno de México no controla la migración y el tráfico de drogas.

Rafael Rebollar González, director general de la empresa minero-metalúrgica dijo que cerrarán este año con una perspectiva de precios y tipo de cambio bueno que permiten una mayor competitividad.

"Y prepararnos para los retos que ya comentamos hace rato, viene la entrada del presidente de Estados Unidos en enero y habrá que ver cómo manejamos el tema de los posibles aranceles que pueda poner a los productos mexicanos", señaló. Mencionó que aún no tienen expectativas pero que están entendiendo el tema y analizando las alternativas que tendrían en caso de que se detuviera alguna exportación al país vecino.

Rebollar González, agregó que Industrias Peñoles exporta a Estados Unidos alrededor de 120 mil toneladas de zinc refinado al año además de cerca de 200 toneladas de otros metales de forma mensual.

"¿Qué vemos nosotros?, bueno, el mercado de Estados Unidos es súper deficitario en zinc, es decir, consumen un millón de toneladas y producen internamente a lo mejor 150 mil, entonces las otras 850 mil toneladas las importan actualmente pues de Canadá, de México, de Corea, de Europa, de Sudamérica, entonces poner aranceles a algo que no producen, la verdad es que no lo vemos razonable, pero bueno, pues hay que esperar a ver qué medidas toma el gobierno estadounidense con respecto a estos temas de los aranceles, no quisiera adelantarme pero nosotros nos vamos a preparar con alternativas para poder seguir operando", apuntó.

Como se recordará, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 20 de enero, cuando asuma oficialmente el cargo, impondrá un arancel del 25% a todos los productos importados desde México y Canadá.

Comentó que esta medida se mantendría hasta que ambos países detengan el paso de drogas, en particular el fentanilo y la migración ilegal hacia Estados Unidos, lo que inclusive calificó como una invasión.