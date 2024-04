Se opone director de Coparmex Sureste al uso de fondos de pensiones

El director de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en la región sureste, Miguel Monroy, expresó su firme oposición al uso de fondos de pensiones no reclamados para financiar la propuesta del presidente de otorgar recursos a quienes se retiren con salarios inferiores a los 17 mil pesos cantidad.

"Es preocupante querer administrar un recurso particular que pertenece a los trabajadores. Esto refleja las dificultades financieras a nivel federal y muestra que no les alcanzará para mantener el ritmo del subsidio hacia ciertos sectores", señaló Monroy.

El representante empresarial subrayó que no se debería tomar el dinero de las personas y llamó a la población a no preocuparse por los subsidios existentes, ya que estos no serán retirados. En lugar de ello, instó a buscar opciones a nivel nacional para aligerar la carga financiera, promover la productividad y la eficiencia.

La postura de Coparmex en la región sureste refleja la preocupación del sector empresarial por la gestión de los recursos y la necesidad de buscar soluciones que no comprometan los fondos de pensiones de los trabajadores.

En cuanto a la reducción de las jornadas laborales, Monroy indicó que la Coparmex está a favor, pero insistió en la necesidad de un parlamento abierto para discutir los puntos de vista y sustituir este beneficio con mayor productividad por parte de los trabajadores.

Reconoció la necesidad de abordar este tema entre todos los sectores y subrayó que cualquier implementación debe ser gradual y consensuada.

Monroy también mencionó que ha habido acercamientos con los diputados a nivel nacional en el marco del parlamento abierto.