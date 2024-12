Se mitiga tendencia a la baja de la economía mexicana, señala Indicador IMEF

Los datos de los indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero del mes de noviembre sugieren una ligera estabilización en la pérdida de impulso económico registrada en meses anteriores. No obstante, la señal continúa siendo de estancamiento o ausencia de sólida expansión tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que, si bien ambos indicadores registraron un incremento respecto al mes de octubre, su nivel continúa siendo bajo, por lo que la lectura es de una ausencia robusta de dinamismo y, por lo tanto, de la posibilidad de que la economía cierre el año con una expansión moderada.

A pesar de haber registrado un incremento de 1.1 puntos respecto al mes anterior, el Indicador IMEF Manufacturero se situó por octavo mes consecutivo en zona de contracción (48.3<50). Las series de tendencia-ciclo y ajustado por tamaño de empresa se mantuvieron por debajo de la zona de expansión con niveles de 48.1 y 49.0 respectivamente. En conjunto, las cifras reflejan que la contracción del sector manufacturero prevalece.

El Indicador IMEF No Manufacturero aumentó 1.2 puntos, ubicándose en 50.5 unidades. La serie tendencia-ciclo prevaleció sin cambio, en 50.1 unidades, mientras que la ajustada por tamaño de empresa se incrementó 0.8 puntos, situándose en 50.5 unidades. Las tres mediciones apenas fluctúan en torno al umbral de 50.0 unidades, por lo que la señal es de una muy ligera expansión o simplemente de una ausencia de sólido crecimiento.

Si bien los Indicadores de servicios y comercio aumentaron en noviembre, vienen de una contracción en el mes de octubre, y todavía no repuntan lo suficiente como para poder concluir que el cierre de año en estos sectores es suficientemente robusto.