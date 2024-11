Se mantiene 'operativo Mochila' en planteles educativos de Gómez Palacio

El operativo “Mochila” en los planteles educativos de Gómez Palacio se mantiene y al momento no se han detectado nada de riesgo únicamente objetos punzocortantes y medicamentos controlados, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Eduardo Canul Castellanos, titular de la corporación de seguridad, detalló que al momento se han realizado 30 operativos a solicitud tanto de los planteles educativos como de los padres de familia.

“Estamos continuando, sabemos que los operativos nada más es para reforzar siempre y cuando nos den la indicación y la autorización los planteles educativos para poder hacer los operativos y obviamente nosotros tenemos las puertas abiertas en seguridad pública para reforzar y estar preventivamente para evitar cualquier tipo de situaciones”, dijo el titular.

En este año, no se han detectado nada relevante, reiteró el funcionario municipal.

“Aquí en Gómez Palacio no habido nada relevante, lo único que se ha detectado son objetos punzocortantes como tijeras de punta, que no deben ser; algunos medicamentos que son controlados pero hay veces que los alumnos no llevan la receta, pero no habido hasta el momento afortunadamente nada relevante en los operativos”.

Durante el operativo, están presentes los padres de familia, autoridades de la institución así como de Educación, además de elementos de Seguridad Pública, de Prevención al Delito así como de Grupo Violeta.

De acuerdo con Canul Castellanos se ha solicitado la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango pero por falta de personal no ha sido posible contar con ellos.

“Las instituciones educativas lo solicitan, en una junta previa en donde autorizan los padres de familia, ellos son los que hacen las inspecciones a los mismos alumnos y Seguridad Publica y Prevención Del Delito estamos presentes, y en caso de qué se detecta algo que está prohibido sería la actuación de nosotros”, detalló.

De las riñas

El titular de Seguridad aseguró que las riñas a las afueras de los planteles escolares han ido a la baja, y se tienen detectados algunos considerados como “conflictivos”.

“Ha habido pero está todo a la baja estamos trabajando muy bien con Prevención Del Delito. Aquí en Gómez Palacio tenemos 11 instituciones conflictivas en donde ha habido riña y demás pero procuramos estar en todas las escuelas a las entradas y a la salidas y eso nos ha disminuido bastante las riñas”.