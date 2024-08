Se mantiene hundimiento en Perpetuo Socorro

El párroco del templo del Perpetuo Socorro en Gómez Palacio, donde la tierra se abrió frente a la puerta principal, está a la espera del dictamen de la Dirección de Obras Públicas, por lo que el hundimiento se mantiene intacto.

Juan Arzola, párroco del templo ubicado en la colonia Cinco de Mayo, comentó que aún no se tiene una fecha para la entrega del dictamen, necesario para atender el hundimiento que se generó el pasado 12 de julio en el atrio del templo, justo frente a la entrada principal. Este incidente obligó a delimitar la zona para evitar accidentes entre los fieles y determinar las acciones que se deberán realizar.

El sacerdote recordó que el hundimiento, de aproximadamente 120 centímetros (1.20 metros) de profundidad y ancho por unos 12 metros de largo, no causó daños en la infraestructura del templo, por lo que las actividades religiosas siguen con normalidad.

Sin embargo, reconoció que la presencia de los fieles ha disminuido hasta en un 50 por ciento, lo que también atribuye al período vacacional de verano.

“Yo creo que por mitad, por eso y porque son vacaciones, sí ha bajado bastante”, dijo Juan Arzola, asegurando que no ha sido por temor que haya disminuido la presencia de los fieles.

Aunque comentó que por parte de las autoridades municipales de Obras Públicas no se tienen indicaciones especiales, no se han modificado las actividades que se realizan entre semana ni los fines de semana.

“Estoy a la espera de que me comunique algo el director de Obras Públicas (Juan Salazar). Yo espero indicaciones y según lo que él me diga, pero aún no se mueve nada”, explicó el párroco del Perpetuo Socorro.

Arzola aseguró que el problema no se hizo mayor a pesar de las lluvias posteriores al hundimiento, “está igual, no se ha movido nada”, aseguró el sacerdote de la Diócesis de Gómez Palacio.