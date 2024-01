Se manifiestan en el ejido Lerdo por obras del Proyecto de Agua Saludable

Miembros del ejido Lerdo se manifestaron en un tramo donde se lleva a cabo introducción de la tubería del Proyecto de Agua de Saludable que pasa por sus tierras, donde señalan que nunca fueron notificados al respecto.

Previamente en asamblea se planteó la problemática y las acciones a emprender y como resultado, se acordó manifestar su inconformidad sobre el bulevar Miguel Alemán sin bloquear la vialidad, para posteriormente trasladarse a la obra, en el tramo cercano a la colonia San Isidro.

Simón González de Ávila, comisariado ejidal, explicó que nunca se tuvo un acercamiento por parte de las autoridades federales, para darles a conocer el proyecto y por dónde cruzaría la tubería.

“El ejido y yo particularmente no me opongo a lo del proyecto, lo que sí quiero es que el ejido se tome en cuenta; desde que se pensó en este proyecto el ejido Lerdo no ha sido tomado en cuenta. Pero ahorita pasan y ni nos avisan”, dijo molesto el representante de los afectados.

Explicó que los trabajos comenzaron desde el pasado jueves sin autorizaron por parte de los ejidatarios afectados.

De acuerdo con el comisariado ejidal, son cerca de 180 ejidatarios afectados en sus tierras, por la introducción de la tubería que se encargará de conducir el agua a los municipios que se atenderán con el proyecto.

De acuerdo con González, dicha tubería tendrá como destino el municipio de Tlahualilo, a cuyos habitantes no pretenden afectar, simplemente buscan se les informe sobre los trabajos.

Luego de que un grupo de ejidatarios se plantara en los terrenos afectados, representantes de la Conagua tuvieron un acercamiento y se acordó tener una reunir para este miércoles.

Y es que de acuerdo con el comisionado, se había solicitaron un encuentro con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sin éxito.