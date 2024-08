Se les esfuma a México otra medalla París 2024 en clavados

La expectativas mexicanas por volver a subir al podium en París, se vinieron abajo ayer en el Centro Acuático de la capital francesa. La abanderada nacional Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas en Tokio 2020, no pudieron repetir en la cosecha de metales.

Finalizaron en el quinto sitio en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados con una puntuación de 297.66 unidades dentro de los Juegos Olímpicos. De nueva cuenta China, con Chen Yuxi y Qaun Hongchan, se llevó el Oro.

Las medallistas panamericanas se ubican en el segundo puesto detrás de las asiáticas a mitad de la prueba y buscaron estar entre las primeras posiciones, sin embargo, en el transcurso de la competencia, tuvieron algunos contratiempos que las relegó de los tres primeros puestos.

Enfrentaron una contienda complicada, sobre todo, al tener a Jo Jin Mi y Kim Mi Rae de Corea del Norte, quienes se presentaron a la escena como subcampeonas mundiales de Doha 2024 y que además se levantaron a partir del tercer salto al frente con tres y medio vueltas con puntuación de 69.30 unidades.

Para la cuarta ronda, Orozco y Agundez se lanzaron con el inverso con tres y media vueltas para recibir una suma de 72.96 y estar en la segunda posición, pero las norcoreanas hicieron 77.76 con el mismo salto para ascender hasta la Plata. En la recta final, ya no pudieron revertir la regular ejecución.

El Bronce fue para las británicas Andrea Spendolino y Lois Toulson con 304.38 unidades, a 7 puntos de las aztecas, mientras que el cuarto lugar fue para Canadá, con Caeli McKay y Kate Miller (299.22).

RECONOCEN FALLA

Tanto Orozco Loza como Agúndez García, aseguraron que fue una contienda muy cerrada la que vivieron este miércoles en los Juegos Olímpicos París 2024, hecho que calificaron como un sentimiento agridulce, pues era una medalla que habían soñado.

“Es una prueba que se sabía estaba muy peleada, no había margen de error y en este caso también sé que hubo un fallo de mi parte, el tablero estaba muy cambiante era darle la vuelta a la hoja en ese momento, lucharlo y pelearlo hasta el final, pero así son los Juegos Olímpicos y todo puede pasar”, aseguró Orozco.

Con el antecedente de ser medallistas de bronce en Tokyo 2020 en la misma prueba, Agúndez mostró su satisfacción por vivir su segunda experiencia olímpica, en una atmósfera distinta de la vivida en la capital japonesa y pese a no repetir podio juntas, la bajacaliforniana destaca el apoyo que sintieron del público en el recinto parisino.

“Estoy bien, me siento contenta de estar aquí en mis segundos Juegos Olímpicos el estar viviendo realmente lo que es una experiencia olímpica con gente en las gradas con público, es algo que no me había tocado y es increíble sentir el apoyo mexicano esa adrenalina, hoy no se nos dio el resultado que esperábamos, queremos que no quede duda que lo dejamos todo en el proceso”, comentó.

Con el resultado obtenido en modalidad sincronizados, Alejandra y Gabriela todavía tienen el compromiso individual en la plataforma, agendado para el próximo 5 de agosto. Las preliminares iniciarán a las 10:00 horas locales (2:00 de Torreón), mientras que la semifinal, arrancará a partir de las 3 de la tarde (7 de la mañana de la Comarca Lagunera).