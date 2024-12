'Se le cayó el teatrito a Román Alberto Cepeda', advierte diputado Antonio Attolini

“Se le cayó el teatrito”, advirtió el diputado Antonio Attolini Murra, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectara observaciones a Torreón por más de 300 millones de pesos.

“Cuando a un mentiroso, a un ratero, o a un traidor, se le confronta con evidencia fehaciente, incontestable, objetiva, verificable, como en este caso se ha confrontado al alcalde “Roban” Alberto Cepeda, con una auditoría que la máxima institución encargada del estado ha realizado solamente del año 2023, pues hay que recordar que este es un documento que evalúa el penúltimo año de su gestión, más no el último”, expuso el legislador morenista.

Añadió que cuando eso sucede, “propio de los animales acorralados, desesperados y que no encuentran salida, tienden a volverse agresivos, iracundos, impredecibles, o en este caso, aplicando la máxima de la avestruz, el alcalde metió la cabeza en la tierra, y si él no vio nada, entonces no existe, propio de su estilo personal de gobernar”.

Sostuvo que el alcalde cree que hay detrás de esos señalamientos intereses obscuros, pero aquí se le cae el teatro, pues no son intereses obscuros, es la ASE, no hay una manda en contra de él, es una auditoría que se le realiza a todos los municipios, organismos autónomos, y a todas las instituciones públicas del estado.

“Y sorpresa, el Ayuntamiento de Torreón es el municipio con más irregularidades en el caso particular de la obra social, irregularidades de gastos sin comprobar, sin dejar de mencionar el subejercicio de casi el 20 por ciento en los rubros de inversión y otros tantos”, precisó. Aseveró que también valdría la pena señalar el aumento de más del 20% en el rubro de nomina, en servicios personales, por lo que cuestionó qué es lo que hizo el alcalde Román Alberto Cepeda en el 2023.

“No gastó en obra, lo que gastó no lo comprobó, y su prioridad fue contratar gente para que trabajen en un ayuntamiento que no invierte, que no construye, que no trabaja”, indicó.

Mencionó que al estar desfasado el sistema de auditorías del estado, todavía faltará el 2024, en donde estará Casa Cuna, el Giro Independencia, así como los supuestos pozos de agua que abre y terminan sin funcionar todos contaminados de arsénico.

“Estarán las pavimentaciones que dijo hacer cuando estaba de viaje en Madrid, y en realidad fue un engaño que descubrimos, todo eso faltará, pero para ese momento yo creo que ya “Roban” Alberto Cepeda tendrá muchas mayores consecuencias que enfrentar”, recordó.

No obstante, señaló que el silencio del alcalde aunque es elocuente, el silencio que verdaderamente pesa es el del Consejo Ciudadano de transición que ingresó a finales de octubre, supuestamente integrado por notables hombres y mujeres de la sociedad civil que en conjunto con el Cabildo del alcalde y algunos otros funcionarios de su administración, iban a velar para que este proceso fuera ordenado, transparente, y sujeto a la máxima rendición de cuentas.

“¿Dónde está alguien?, ya ni siquiera digo la persona que lo preside, o el contralor, o la secretaria del Ayuntamiento, alguien, un vocal, o alguien que pueda dar cuenta de que se hizo durante estos dos meses para simular que había un trabajo de transparencia y rendición de cuentas”, cuestionó.

Subrayó que una y otra vez ha venido denunciando en el Congreso del Estado que lo que hace Román Alberto Cepeda, es buscar garantizar un pacto de impunidad.

“Si no me creían antes, créanme ahora que tenemos en la mano la auditoría del penúltimo año de su administración, revisen el silencio sepulcral, ahora si como decía el expresidente López Obrador, callan como momias frente a la evidencia de presuntos desvíos de fondos por parte del alcalde y su administración. Es imperdonable lo que le ha hecho el alcalde Roban Alberto Cepeda al Ayuntamiento de Torreón, es mucho pueblo para tan poquito gobierno”, puntualizó.

Juicio político en el 2025

Explicó que el procedimiento que sigue, es que hay 40 días para que el Ayuntamiento de Torreón subsane las irregularidades que la auditoría ha presentado, y las tiene que subsanar ante el Congreso del Estado.

“Yo no voy a dejar pasar ni un solo peso que no esté comprobado, a donde fue, como se pagó, porque el alcalde es muy dado a inflar precios, como lo hizo con las hojas blancas, a simular compras como pasó con los focos ahorradores en donde repitió las facturas, a elevar los costos de enseres y materiales básicos como las bolsas negras, o simular que se está construyendo algo cuando no lo es, tal y como sucedió durante casi dos años con Casa Cuña (ahora Casa Cuna de La Laguna), no le vamos a perdonar un solo peso que no esté justificado y en el Congreso con ese documento, podemos proceder sin ningún problema a denunciarlo”, advirtió.

Agregó que la denuncia será primero ante las instancias correspondientes como es el caso de la Fiscalía General del Estado, Contraloría Municipal, Secretaría de Contraloría y Rendición de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, la propia ASE, y así entonces proceder al juicio político.

Dijo que ahora si, con apego derecho y no con la simulación que fue su Consejo Ciudadano, que se investigue.

“Imagínate un año más de daño que Román Alberto Cepeda le puede hacer al Ayuntamiento de Torreón y al noble pueblo de La Laguna, que todos los días trabaja y saca adelante a sus familias para que este señor se la pase en El Campestre, y esto lo digo porque el viernes lo vieron, esto es información de testigos que me dan cuenta que ya no está en el hospital, está en el campestre en el vapor pasándola de lo lindo, esperando a que sean las fiestas porque no va a tomar protesta el 01 de enero si no el día 03, porque así es el alcalde, dos días va a dejar sin gobierno a la administración de Torreón, y no le importa nada más que el vapor, su perro Tango, los caballos, e ir y venir a la Ciudad de México en el avión que se compró con el dinero que se ha robado del pueblo y del ayuntamiento de Torreón”, subrayó.

Finalmente, expuso que en Congreso del Estado regresan a periodo ordinario en marzo, y es hasta marzo que el Congreso puede dictaminar una vez más iniciativas o proyectos de ley, por lo que entonces en todos estos meses va a integrar la carpeta para poder exigir la rendición de cuentas que merece el pueblo de Torreón, y no la simulación a la que se prestaron los del Consejo Ciudadano.