Se incendia condominio en Los Manhattan de Torreón

Poco antes del mediodía de este jueves, los elementos del cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos del SAMU Coahuila, se movilizaron hasta la colonia Rincón La Merced, tras el reporte de incendio de uno de los edificios de los condominios Manhattan, de Torreón.

Fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte a la línea de emergencias 911, indicando que en el departamento incendiado vivía una mujer con su hijo.

Hasta la calle Hacienda de Torreón, entre las avenidas Peltres y Calabazas, acudió el personal de prevención, auxilio y rescate, quienes encontraron el fuego concentrado en el departamento marcado con el número 1944A-6, ubicado en lo alto de la torre.

Vecinos les informaron a los bomberos que ya no había nadie en el departamento, ya que habían sacado a San Juana -la propietaria- y que el los otros dos departamentos también los habían evacuado por si el fuego se extendía.

De inmediato los bomberos ingresaron al condominio y encontraron llamas en una de las recámaras, por lo que comenzaron con las maniobras necesarias para sofocarlas y así evitar que el fuego se extendiera al resto de la casa y condominios contiguos.

Fue luego de varios minutos que los bomberos lograron controlar el incendio. El departamento fue revisado por el personal de Protección Civil y el área delimitada por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Como perdidas materiales las autoridades reportaron una cama calcinada y un ropero, así como ropa y documentación diversa, además de que las paredes y el techo terminaron ahumados.

Los paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia brindaron atención médica a la mujer, misma que resultó ilesa del siniestro.

Hasta el momento las autoridades desconocen que fue lo que originó el fuego en la vivienda pero no descartan la posibilidad de que se iniciara por el descuido de un cigarrillo encendido que alcanzó la cama en el dormitorio donde iniciaron las llamas.

Finalmente los bomberos se retiraron del lugar no sin antes hacerle algunas recomendaciones a la propietaria de la casa para evitar que se repita la situación que no solo pone en riesgo su patrimonio familiar y vida, si no la vida y patrimonio del resto de los habitantes del edificio en el que vive.