'Se está burlando en su cara', roban otra vez Jardín de Niños en Torreón que se había manifestado

Regresó el ladrón por lo que faltaba. Ayer por la mañana, padres de familia del Jardín de Niños “Independencia” de Torreón denunciaron que el pasado fin de semana se habían robado el motor de un minisplit de un salón de clases de tercer grado. Hicieron un bloqueo para exigir mayor seguridad y hasta llegó la Policía Municipal y elementos de la Fiscalía General del Estado.

Ante esta problemática, los padres de familia llevaron esta mañana a dos personas para hacer trabajos de herrería y proteger el resto de los equipos de aire acondicionado; la sorpresa que se llevaron fue que el amante de lo ajeno volvió y terminó de desmantelar el minisplit, que tiene un costo de 20 mil pesos y que fue adquirido con recursos del programa federal de La Escuela es Nuestra.

“El aparato estaba sin motor pero aún tenía algunas piezas, quedaba el serpentín y algo de tubería. Hoy que fue el señor que se iba a encargar de enjaularlos, se dio cuenta que el ratero se llevó todo por completo, nada más nos dejó el puro cascarón. El señor y otra persona que llevaba tomaron fotografías, me las mandaron y me marcaron para avisarme”, narró Alejandra López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.

Una vez que se percataron del robo, se comunicaron al número de WhatsApp de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y enviaron a una unidad. “Lo que me comentó el Policía que acudió ahorita en la mañana al reporte es que probablemente lo hacen entre 6 y 7 de la mañana, el Policía dice que sí, que ha de ser el mismo porque pues se cruza de la primaria para acá. Como le dije al policía ‘se está burlando en su cara’, si le dije porque es la verdad y a nosotros el ladrón no está diciendo que llevemos a quien llevemos, él va a seguir haciendo sus fregaderas. El policía nomás, se me quedó viendo y me dijo que sí, que es la verdad”, declaró.

La madre de familia, dijo que por lo pronto se van a colocar rejas protectoras de herrería en la institución educativa y se buscará la forma de instalar un sistema de videovigilancia. “Vamos a tener que llegar a esa solución que yo creo que igual no sirve nada porque las cámaras no los detienen pero al menos ahora sí vamos a tener un rostro de él, vamos a estar alertas, igual la policía, nos dijo que lo van a estar buscando y que lo van a agarrar, la directora habló con el jefe Alba y también le dijo lo mismo, que lo tienen que agarrar. Nos da mucho coraje, quisimos hacer lo de los minisplit porque se sufre mucho calor aquí en la región y bien facilito, vienen y dejan sin aire a los niños”, expuso.

Con este atraco, en el ciclo escolar 2023-2024 ya suman cinco robos en este plantel. Se han desmantelado aparatos de aire lavado. Se han llevado bombas, motores y hasta las turbinas. También han sustraído computadoras, bocinas, proyectores, han roto la malla de protección, hecho boquetes en las paredes y realizado diversos actos vandálicos.