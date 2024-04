Se escucha el 'rugir' de Los Tigres del Norte en España

Tuvieron que pasar 13 años, para que el rugido de Los Tigres del Norte volviera a hacer eco en tierras españolas, gracias a la serie de conciertos que los “jefes de jefes” llevaron a cabo en la nación europea.

Las leyendas de Mocorito, Sinaloa, hicieron vibrar con su música cada escenario que pisaron en España. Madrid (4 de abril), Coruña (5 de abril) Barcelona (7 de abril), Bilbao(12 de abril) y Pamplona (13 de abril), fueron las ciudades en las que el grupo inundó con su música a un público multicultural.

Según información de Fonovisa Récords, los artistas dieron un recorrido por todos sus éxitos, logrando que cada uno fuera coreado por los asistentes, confirmando que su música ha llegado al mundo entero a lo largo de sus más de 55 años de trayectoria.

WiZink Center en Madrid, fue el primer escenario que sirvió de apertura a esta excepcional gira. Con un lleno total de ocho mil personas, los mexicanos llevaron al público de la mano a través de temas como Ni parientes somos, La mesa del rincón, Golpes en el corazón, Jefes de jefes, Señor Locutor, entre muchas más que pusieron a bailar y cantar al público que ondeaba banderas de países como Nicaragua, Colombia, El Salvador, Perú, Ecuador y Venezuela entre otros, sintiendo cómo se encendía su sangre latina, al escuchar cada una de las canciones que han sido parte de varias generaciones. La euforia de los miles de asistentes cantando al unísono cada una de las canciones, hacían temblar el lugar.

“Esta gira fue grandiosa, espectacular, cada lugar que visitamos nos sentimos queridos y acogidos, no sólo por nuestros paisanos sino también por la gente nacida en aquellos países tan bellos… En Londres algunas personas no hablaban español sin embargo era el calor de la música, el cariño, de hecho, una persona originaria de Suecia se acercó y me dijo: por sus canciones estoy aprendiendo su idioma y me abrazó, solo me queda decir gracias infinitas a este gran público, gracias a nuestro país México por siempre apoyarnos y porque gracias a ustedes podemos llevar nuestra música al mundo entero”, dijo Jorge Hernández en la misiva.