Se encuentra detenida búsqueda de Pablo Jared

Detenidos se encuentran los trabajos de búsqueda de Pablo Jared, quien desapareció hace casi 50 días, cuando se dirigía a Químicas del Rey por cuestiones laborales. La lluvia intensa que se registró hace más de una semana en Tlahualilo, hizo del lugar en donde fuera ubicada la camioneta en la que viajaba, que su acceso sea aún más complicado.

Carlos Burciaga, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Durango, compartió que incluso las autoridades de Coahuila, remolcarían la camioneta el pasado sábado, sin embargo no fue posible por las condiciones del terreno.

"De hecho se programó para el sábado pasado, una visita ahí en la parte operativa para recolectar el vehículo y llevarlo a un depósito allá en Torreón, pero creo que el tema fue que el terreno seguía complicado… quedó pendiente ese proceso y nosotros estamos a la espera que nos confirme la Comisión Nacional (de Búsqueda", detalló el funcionario.

Dijo que no se puede dar una fecha para reiniciar con las labores, únicamente hasta que las condiciones de la tierra así lo permitan.

Incluso recordó que está pendiente la prospección de la parte donde aparecieron unos socavones en el área de búsqueda, a fin de que sea la Comisión Nacional, la que apoye con el personal y el equipo necesario para hacerlo.Sobre esta suspensión y de las condiciones del lugar, se le informó a los padres de Jared, quienes han estado en contacto permanente tanto con las autoridades del estado de Durango como de Coahuila.

De Maricruz

Sobre la desaparición de Maricruz Ramos Carrillo, de 19 años de edad, originaria de Gómez Palacio, el comisionado aseguró que se trabaja en coordinación, tanto con autoridades de la Fiscalía del Estado como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Zacatecas, a donde presuntamente viajó por una supuesta beca.

Sin embargo, el titular de la Comisión en Durango dijo que no se tiene la certeza de que la joven estudiante del tercer semestre de Arquitectura, haya viajado al vecino estado.

"Nosotros ya en la página oficial del Gobierno del Estado, hicimos ya la publicación de la ficha de búsqueda Y sí nos estamos coordinando con las autoridades tanto de fiscalía como de la Comisión de Zacatecas. El problema es que no se tiene la certeza si realmente viajó, ese dato no lo sabemos y no lo comparten fácilmente las autoridades, solamente que fuera un tema de investigación oficial. Pero como para tema de búsqueda no nos han dicho más", comentó el titular.