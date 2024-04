Se divide 4T en debate

e divide la Cuarta Transformación en Torreón. Durante el debate de los candidatos a la alcaldía, los aspirantes de Morena-PT y de PVEM buscaron posicionarse como los representantes de la 4T, con continuas alusiones a Claudia Sheinbaum y al presidente de la República.

El debate fue organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y hubo pocas acusaciones, pues los candidatos procuraron seguir las reglas, incluso sus simpatizantes mantuvieron las porras en el exterior y sin conatos de violencia.

Román Alberto Cepeda, candidato de PRI-PRD-UDC, fue el primero en tomar la palabra, destacó la seguridad y la llegada de nuevas inversiones, así como las obras que se han realizado como el Sistema Vial Cuatro Caminos.

Sergio Lara, del PAN, dijo que no se vale que los ciudadanos trabajen y las autoridades no cumplan con servicios como el agua, aseguró que su campaña es seria.

Ignacio Corona, del PVEM, se dijo solidario con el prójimo e invitó a soñar con un Torreón con servicios eficientes. Se pronunció morenista y acusó a Shamir Fernández de ser priista y no representar a la Cuarta Transformación.

Jorge Torres, de Movimiento Ciudadano, acusó a los demás candidatos de servirse a sí mismos y no a los demás. Aseguró que busca defender los intereses de los ciudadanos y se comprometió a proponer soluciones reales.

Shamir Fernández, candidato de Morena y PT, dijo que tiene 25 años recorriendo las calles de Torreón y que la gente lo conoce.

PRIMERA RONDA

La primera ronda temática fue Seguridad pública, Tránsito y Justicia cívica. Ignacio Corona propuso unificar la Policía con Vialidad, en una subdirección. Señaló que ninguno de los elementos están capacitados adecuadamente.

Shamir Fernández dijo que Coahuila está entre los cinco estados con mayor violencia de género en el país, aseguró que el Municipio no tiene una política en este sentido, por lo que propuso el Escuadrón Violeta que actuará con perspectiva de género. También consideró que hay acoso policial, por lo que propuso trabajar con cercanía a la ciudadanía.

Jorge Torres dijo que hay un alarmante aumento de la violencia familiar en la región, por encima de la media nacional. Consideró que hay omisiones sistemáticas, como que las corporaciones tienen reglamentos sin actualizar desde 2019 y 2020. Acusó a la gestión de tener una administración "reality" y alcalde "influencer", de fotos en redes sociales.

Sergio Lara dijo que Torreón no está para curvas de aprendizaje ni para personas que no tienen la experiencia. Propuso fortalecer la policía de proximidad y comunitaria, la creación de un centro de atención y prevención de adicciones con un enfoque de salud, botón de pánico para teléfonos móviles.

Román Alberto Cepeda dijo que la seguridad seguirá siendo el principal eje de su gobierno y destacó la inversión en este rubro. Mencionó que se fortalecerá la prevención y la salud mental, destacó la importancia de mantener un Torreón seguro y que no regrese el crimen organizado a la ciudad.

En el tema de Desarrollo social, Inclusión y Bienestar, Jorge Torres destacó la problemática de suicidios y propuso el establecimiento de la red de salud mental, se pronunció a favor de la gestión transparente de programas sociales y de aplicar medidas eficientes de desempeño para los funcionarios.

Román Alberto Cepeda mencionó que los programas sociales federales son un derecho y nadie los puede retirar, en lo local dijo que se fortalecerá la tarjeta Torreonense; también habló del avance de la obra de Casa Cuna y los programas de entrega de aparatos ortopédicos, que serán duplicados. Dijo que solo este municipio tiene un programa de prótesis y contra la ceguera causada por diabetes.

Shamir Fernández dijo que este tema juega un papel fundamental en su plataforma, por lo que su programa insignia sería la tarjeta Transformadora del Hogar, con apoyos para la economía de las mujeres, alimentarias y de movilidad, se comprometió a un gobierno austero, eficaz y con cero corrupción.

Ignacio Corona dijo que se requiere de la misma igualdad de acceso a servicios de salud y de recreación, propuso un programa de mente sana y alegre para identificar actitudes en los menores e impulsar talentos en potencia, lo mismo en adultos, con cultura y deporte en colonias y ejidos para promover la conciencia familiar y reforzar el tejido social.

Sergio Lara consideró que el principal activo de la ciudad es la gente, se pronunció por políticas públicas dirigidas a respaldar a la población en situación vulnerable, garantizó la vigencia de los programas alimentarios, acusó al gobierno federal de desmantelar el sistema de salud y prometió cuatro nuevas clínicas de salud. También becas para los jóvenes que estudian.

TERCERA RONDA

En el tema de Gobierno, Participación ciudadana y Servicios públicos y concesionarios, Shamir Fernández dijo que eliminará el cáncer de la corrupción y que se impulsará una nueva historia para el municipio, pidió no acostumbrarse al abandono, a la desigualdad y a la corrupción, dijo que se revisarán las concesiones y que el eje rector será el asambleísmo, por lo que los ciudadanos revisarán todos los temas de interés.

Jorge Torres dijo que se asignan cargos directivos por amiguismos y no por profesionalismo, se pronunció por un sistema riguroso basado en competencias, dijo que los ciudadanos tienen derecho a la transparencia y que quien se integre a la gestión tengan el interés de servir. Remató con que los jóvenes ya no creen en ninguno de los otros candidatos.

Ignacio Corona se refirió al transporte público y dijo que no va por una reestructuración de rutas, pero sí por buscar un financiamiento para que las unidades cuenten con mayores comodidades e internet gratuito. Consideró que se requiere de mayor iluminación de parte de la concesionaria de alumbrado público.

Román Alberto Cepeda dijo que Torreón tiene actualmente el mayor número de consejos ciudadanos y destacó los resultados de transparencia que ha reconocido el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Mencionó la construcción de nuevas plazas y la colocación de nuevas luminarias.

Sergio Lara dijo que el sistema de transporte es obsoleto, inseguro e ineficiente, el metrobús no se ha logrado, por lo que propuso adquirir 360 nuevas unidades y reestructurar las rutas, conformar asambleas ciudadanas, mecanismos de consulta y participación, también un presupuesto participativo para que la gente determine qué obras y servicios necesita en sus sectores.

CUARTA RONDA

En el tema de Medio ambiente, Agua y Planeación urbana sustentable, Shamir Fernández dijo que el agua es el principal problema y que se resolverá con Agua Saludable. Acusó al candidato del PRI de no ser capaz de mantener un drenaje funcional, de la falta de agua y de los baches. Propuso crear un centro de bienestar animal. Se refirió al metrobús y dijo que "basta de obras costosas y fraudulentas".

Román Alberto Cepeda le respondió que a falta de propuesta, la descalificación y la calumnia es la única respuesta. Dijo que Torreón sí tiene agua y que se seguirá invirtiendo para que la infraestructura sea adecuada, también el drenaje, pues ya tiene años. Propuso continuar la modernización de esta infraestructura.

Sergio Lara dijo que la falta de drenaje es de los principales problemas, por lo que propuso una inversión para restituir la red hidráulica. Acusó al gobierno federal de no cumplir con los plazos y términos de Agua Saludable, propuso tecnología no invasiva para la detección de fugas, dijo que el Simas no es eficiente y necesita una intervención urgente, en conjunto a la sociedad civil y universidades.

Jorge Torres dijo que Torreón es de las ciudades más contaminadas, se refirió a la sobreexplotación del acuífero y la contaminación por arsénico, urgió a Conagua a atender esto y a que se regrese el agua del río Nazas al lecho seco. Dijo que se requiere de más reforestación.

Ignacio Corona le respondió a Lara en cuanto a que Agua Saludable está en periodo de pruebas, con lo que se resolverá un problema añejo de la región.

QUINTA RONDA

El tema final, Desarrollo económico, Empleo y Atención al campo, Shamir Fernández, candidato de Morena y PT, propuso un centro empresarial en la Ciudad de México para ser puente con los negocios locales, la gestión de un aeropuerto de carga, apoyos para los emprendedores con microcréditos accesibles, capacitación para el campesino.

Ignacio Corona, del PVEM, propuso un consejo con empresarios y sector académico, promover la atracción de empresas armadoras, anclas, que no solamente sean las proveedoras de las que están en Saltillo.

Jorge Torres, de Movimiento Ciudadano, dijo que se buscarán inversiones en manufactura avanzada y energías renovables, propuso implementar políticas que mejoren la productividad y la calidad de vida, se refirió al desperdicio de agua y la necesidad de tecnificar el riego.

Román Alberto Cepeda, de PRI-PRD-UDC, dijo que se han recibido inversiones emblemáticas y que se han duplicado los empleos, destacó la creación del Instituto del Emprendimiento, aseguró que seguirán los microcréditos a mujeres, además de mantener el Estado de Derecho.

Sergio Lara, del PAN, propuso impulsar programas de emprendimiento, la simplificación de trámites, creación de la dirección de innovación tecnológica para que los jóvenes egresados puedan presentar soluciones a problemas. Le respondió a Corona que no se ha consolidado el proyecto de Agua Saludable y que del recurso federal a que se cumplió el Ejecutivo no han llegado ni un peso a la región.

MENSAJE FINAL

En su mensaje final, Sergio Lara pidió no conformarse con servicios a medias y usar la decisión de cambio que está en sus manos, se comprometió a un gobierno de puertas abiertas y pidió tomar la mejor decisión.

Jorge Torres dijo que los mismos intereses buscan perpetuarse en el poder pero el ciudadano tiene en sus manos la oportunidad de votar por una visión de futuro.

Román Alberto Cepeda señaló que en esta elección se juega todo y llamó a seguir unidos construyendo la grandeza de Torreón, llamó al voto útil el próximo 2 de junio.

Ignacio Corona hizo un recuento de sus propuestas y llamó a la ciudadanía a votar por su plataforma.

Shamir Fernández dijo que cambiará la forma de gobernar, con humanismo, ofreció su esfuerzo y experiencia, consideró que todo se reduce a dos caminos, entre el PRI y la Cuarta Transformación.

El debate se realizó en el hotel Crowne Plaza de Torreón, inició a las 18:00 horas y concluyó a las 19:44, estuvo moderado por Gabriela Magali González Velázquez, colaboradora de la Dirección de Comunicación Social del IEC.