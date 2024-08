Se dispara solicitud de nebulizaciones y rociados ante abundancia de mosquitos

En esta temporada, se multiplicó la población de mosquitos y sus criaderos, por lo que se dispararon las solicitudes de nebulizaciones y rociados intradomiciliarios en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, al pasar de 3 reportes semanales a 30 llamadas diarias por parte de la población.

Lo que busca la ciudadanía es que el personal de Vectores acuda a sus viviendas y/o a espacios públicos para aplicar algún tipo de insecticida sobre las superficies donde reposan los mosquitos y de esta forma, reducir la transmisión de enfermedades infecciosas.

En esta época hay circulación de mosquitos del género culex, de la especie quinquefasciatus y que se desarrolla en agua contaminada. Su picadura no suele causar dolor en las personas, aunque normalmente produce prurito local, una sensación incómoda que crea deseo de rascarse y que puede afectar a cualquier parte del cuerpo. También se encuentra presente el mosquito del género Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya y que puede ser mortal.

Rubén Arturo Orona Luévano, responsable del Programa de Vectores dijo que por ahora, se están realizando mayores esfuerzos en sectores ubicados al poniente de Torreón ya que en esa zona se han confirmado hasta el momento entre 12 y 15 casos positivos de dengue. También han concentrado sus acciones en el ejido Hormiguero del municipio de Matamoros.

El funcionario recordó que en el control de los mosquitos, es importante la participación activa de la población. Incluso, las autoridades de salud federales recomiendan: Eliminar los estancamientos de agua y la acumulación de desechos en los patios, jardines y techos.

Mantén a los animales domésticos fuera de la vivienda y controla su higiene, colocar la basura en botes y mantenerlos tapados, tapar o voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que no ese utilice, desechar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se usen, colocar mosquiteros en ventanas y puertas así como usar repelente y playeras o camisas de manga larga.

Hasta ahora, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 tiene un acumulado de 35 casos positivos de dengue, de los cuales, 29 son de Torreón y 6 de Matamoros. El 50 por ciento de ellos se clasificaron como Dengue No Grave (DNG) y el resto como Dengue Grave y/o Dengue con Signos de Alarma (DCSA); no hay defunciones.