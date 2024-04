Se deslindan agrupaciones de señalamientos de partido

Dimas Maciel, de Chicos de Barrio, y Héctor Moreno, de la Poderosa Banda Rancho Grande, ambos representantes de sus respectivas agrupaciones enviaron mensajes públicos dirigidos a sus seguidores para deslindarse de los señalamientos hechos "por un partido político" (que es Movimiento Ciudadano) durante una rueda de prensa el pasado lunes, misma que se llevó a cabo en la Casa Naranja de Gómez Palacio.

Ambas agrupaciones han recibido mensajes, a través de diferentes medios, de preocupación por parte de su público, a raíz de que representantes de Movimiento Ciudadano señalaran que presuntamente ambas agrupaciones habrían recibido algún tipo de presión política por parte de autoridades locales para no presentarse el pasado sábado durante el evento de arranque de campañas de candidatos a diputados locales de MC, que se realizó en la plaza principal de Gómez Palacio.

Tanto Dimas como Héctor se dirigieron a la opinión pública con una versión muy distinta respecto a la cancelación de sus presentaciones; cancelación que dijeron fue por motivos de agenda y logística de sus agrupaciones.

"Están jugando con mi integridad. Están poniendo cosas que yo no dije. Yo respeto a todo mundo. A mí no se me ha amenazado, no se me ha prohibido nada, como luego dicen: a lo mejor está mal entendido o mal aplicado. Yo lo único que tengo es amor para todos y lo que quiero es conservar la amistad de todos, porque todos son mis amigos y queremos que Chicos de Barrio sea amigo de todos. Yo no tengo partidos, yo no tengo colores. Yo nunca he votado en mi vida, jamás", dijo Dimas Maciel de Chicos de Barrio.

Mencionó que en su caso nunca ha ejercido su derecho al voto porque considera que hay tres cosas en las que el hombre nunca se ha podido poner de acuerdo que son: La religión, la política y el fútbol.

"Entonces no me quiero meter en broncas que no son mías. Yo tengo mis propios problemas", dijo Dimas y aseguró que tiene amigos en Torreón, en Gómez Palacio y Lerdo y que irá a tocar a donde le paguen.

"Este sábado no pude. Interprétenlo como quieran. Chicos de Barrio está en un buen momento", aseguró Dimas.

Héctor Moreno, de La Poderosa Banda Rancho Grande, aseguró que fue un tema de logística y empalme con otros dos eventos comprometidos, lo que evitó que se pudieron presentar el sábado en el evento político.

"Nosotros no sufrimos amenazas. No tuvimos ese problema, gracias a Dios. Yo siento muy buena relación con todos los partidos y hemos trabajado con la mayoría en estas campañas o en otras. Nosotros somos apartidistas y lo único que hacemos es vender música y no tenemos problemas absolutamente con nadie. Muchísimas gracias a la gente que se preocupa. Pedirles a la gente que asistió una disculpa porque no pudimos estar", dijo Héctor.