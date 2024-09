Se cumplen 3 años de desaparición de Sugey Parra

Este cuatro de septiembre se cumplen tres años de la desaparición de Yajaira Sugey Parra Hernández, hecho que se dio a su regreso del puerto de Mazatlán.

Su madre Alma Hernández, pide a testigos o a quienes cuenten con información que permita dar con su paradero, les se toquen el corazón y hablen, de ser posible de forma anónima.

Su búsqueda ha implicado más de 15 viajes hacia el puerto de Mazatlán, uno de ellos terminó en tragedia, ya que un elemento de la Fiscalía de Coahuila perdió la vida, tras participar en un accidente en la autopista Durango-Mazatlán, el cual también dejó herida a Alma, quien al día de hoy sufre de secuelas que le hacen recordar ese momento.

“Duré un mes internada en Mazatlán y 15 días aquí en Torreón”, comentó la madre de Sugey, quien presenta dificultades para mover con facilidad su brazo derecho.

“Avances no ha habido realmente”, dijo la madre de Sugey, sobre el caso de su hija.

Compartió que actualmente se encuentra a la espera de que las autoridades del Estado de Durango establezcan una fecha para realizar una búsqueda sobre la carretera libre a Mazatlán, hecho que dijo han esperado desde el mes de abril.

En dicha diligencia estarían participando también las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que se ha encargado de la investigación.

Alma, recordó que gran parte de las pistas que ha obtenido sobre el caso de su hija, han sido resultado de las búsquedas que ella misma ha emprendido.

“De hecho Comisión de Búsqueda (de Sinaloa) me hace acompañamiento a algunos centros de rehabilitación”, dijo Hernández, quien también mencionó que un investigador privado le ha dado la mano con la búsqueda de su hija.

Por otra parte, Alma compartió que estos tres años sin su hija han sido difíciles, “más que nada porque no se ve mucho avance, es mucha impotencia porque siento que no hay mucho apoyo”.

También comentó que las cosas que dejó en casa, ahora se encuentran guardadas en una maleta para evitar su deterioro, y en espera de que algún día vuelvan a las manos de su hija.

DEL HECHO

Este 4 de septiembre se cumplen tres años de no saber nada sobre el paradero de Sugey Parra. (CORTESÍA)

Fue el 4 de septiembre que Sugey desapareció cuando pretendía regresar a Torreón del puerto de Mazatlán, donde viajó en compañía de, David Garay Quiñónez, quien también se encuentra desaparecido.

El 1 de septiembre de 2021, Sugey salió de Torreón, en compañía de David, en un automóvil Jetta con placas FLR-62-78 del estado de Coahuila, el cual tampoco ha sido ubicado.

“Este muchacho, David, la invita un fin de semana a Mazatlán, que iban por dos días, de hecho iban él y otros amigos, pero al último los amigos se echaron para atrás, entonces fueron a su casa, estuvieron en casa de la mamá de David. Y al último se fueron para sus casas, nada más sale mi hija con él, y se instalan en el hotel Alo select, y siempre tuve comunicación con ella, hasta ese día, el día 4 de septiembre”, dijo en su momento.

La madre estuvo tranquila, pues veía las fotografías que compartía su hija en la red social de Facebook, así como a ella a su teléfono.

“De hecho me mandó una ubicación de unos pollos porque dice que estaban muy ricos ahí, para cuando fuéramos. Me mandó mensajes donde decía que iba a salir para acá, de hecho unos amigos de ella estaban conmigo esperándola, quedó con ellos de verse al llegar”, pero no llegó y fue entonces que la pesadilla comenzó.

Desde entonces, Alma ha mantenido la búsqueda de su hija mayor.