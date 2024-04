Crearán patronato para la restauración de los murales del Instituto 18 de Marzo

Los exalumnos del Instituto “18 de Marzo” acordaron constituir el Patronato por la Restauración de los Murales Históricos, de Francisco Montoya de la Cruz, Horacio Rentería Rocha y de Manuel Guillermo de Lourdes, que fueron inaugurados en 1940 junto con el edificio del Instituto por el Presidente de la República Lázaro Cárdenas.

Lo anterior, fue informado por el Lic. Jorge Torres Castillo, exalumno y exdirector de dicha casa de estudios, quien destacó la presencia del subsecretario de Educación en la Laguna, Ulises Adame de León, del director del Instituto, Jesús Orozco Rodríguez, la supervisora, Gloria Cecilia Rueda Puentes, así como de los directores de las escuelas primarias, exalumnos y exdirectores.

En el curso de la reunión, el subsecretario aseguró que el Gobierno del Estado ha revisado el problema de las afectaciones que, con el paso del tiempo, han sufrido los murales del Instituto y se determinó que existen daños estructurales o posibles hundimientos en algunas secciones del inmueble, lo que requerirá alguna atención especializada. Además, enfatizó la necesidad de instalar algunas protecciones para los murales que por años han permanecido expuestos.

Se tomó un primer acuerdo de integrar el Patronato que será presidido por el Dr. Juan Carlos Padilla Valdivia y por la exalumna, Cecilia Ávila Rivas. En el curso de la reunión, los participantes manifestaron su preocupación por la problemática actual del viejo edificio.

"Considero que desde su fundación el Instituto 18 de Marzo ha sufrido agresiones y agravios que no se pueden justificar. El más reciente, fue la cancelación del decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado que creaba la Universidad 18 de Marzo de la Laguna, con lo que se atendía una deuda histórica con la Institución. Este agravio fue cometido por el exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, que hasta la fecha no se ha reivindicado. Los murales no solo son patrimonio de esta Institución, sino de Gómez Palacio y del Estado de Durango, por lo que no permitiremos que se consuma una nueva injusticia", dijo Jorge Torres Castillo.