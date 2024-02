Se construye un ambiente de civilidad política, afirma el gobernador sobre proceso electoral

“Estamos construyendo un ambiente de civilidad política”, expresó el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, sobre el proceso electoral que iniciará en unos días.

Dijo que a diferencia de otros estados o regiones del país, Coahuila tiene las mejores condiciones de seguridad y se trabaja para robustecer la estrategia, aunque admitió que no están exentos de que se registre algún incidente.

Agregó que se platica con los actores políticos para “armar” un plan de civilidad, para llevar “la fiesta en paz” y los llamo a no fomentar la polarización, que luego es lo que genera violencia.

Resaltó que incluso se realizó una reunión sobre el blindaje electoral en donde los representantes de las distintas instituciones; del ámbito legislativo, electoral y judicial, además de los representantes de los partidos, en donde se estableció el compromiso de generar un buen ambiente electoral.

“Estamos construyendo un buen ambiente electoral, pero eso no quiere decir que no pase algo, porque tenemos un estado con 153 mil kilómetros cuadrados, con muchos municipios, con 3 millones de habitantes, entonces estamos trabajando para que no haya sorpresas”