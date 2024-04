Se consolida escudería de robótica PrepaTec

En los últimos años se ha consolidado la escudería de robótica de la PrepaTec a nivel nacional, incorporando la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para que los jóvenes estén mejor preparados para los desafíos del siglo XXI y puedan resolver problemáticas del mundo real.

Muestra de lo anterior es que doce equipos de robótica de la PrepaTec clasificaron al campeonato mundial 2024, que se realizará del 17 al 20 de abril en Houston, Texas y el cual reunirá a 600 equipos de estudiantes de todo el mundo que tendrán que construir robots de tamaño industrial para participar en un emocionante juego de campo.

Previamente, participaron en los torneos regionales de Torreón, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora y Kenner, Luisiana, Estados Unidos. Fueron alianzas ganadoras, y obtuvieron premios como el Impact Award y el Engineering Inspiration. Además se quedaron con wildcards (comodines) y Priority Waitlist.

Los equipos que avanzaron al FIRST Championship son: equipo 4403 Roult de PrepaTec Laguna, equipo 7421 Overture de PrepaTec campus Cumbres de Monterrey; equipo 3472 Buluk de PrepaTec campus Estado de México; equipo 6647 Voltec Robotics de PrepaTec Eugenio Garza Lagüera de Monterrey; equipo 7102 Daedalus de PrepaTec Guadalajara y equipo 4635 Botbusters de PrepaTec Eugenio Garza Sada de Monterrey.

También avanzaron al mundial el equipo 3480 Abtomat de PrepaTec León; equipo 3354 TecDroid de PrepaTec Querétaro; equipo 3478 Lambot de PrepaTec San Luis Potosí; equipo 6017 Cyberius de PrepaTec Santa Catarina; equipo 9282 Sinavolt de PrepaTec Sinaloa y equipo 4010 Nautilus de PrepaTec Ciudad de México.

Francisco Javier Guerra Treviño, líder nacional de robótica en la escudería PrepaTec, dijo que algo que les ha funcionado mucho es fomentar actividades y torneos Off Season y regionales de Estados Unidos, para que los alumnos estén activos desde el verano y especialmente en el semestre de agosto-diciembre. Recordó que el año pasado hizo un viaje a Houston, Texas con cinco equipos de PrepaTec que no avanzaron al FIRST Championship.

"Me los llevé al mundial y tuvieron una actividad que se trataba de ir a buscar a ciertos equipos que yo les decía. Les tenían que preguntar cuáles son los materiales que usan, qué utilizan en su taller, qué herramientas, horarios de trabajo, programación técnicas, también les preguntaron la parte social, logística, recaudación de dinero, entonces estos equipos a pesar de que no pasaron al mundial se llevaron esta experiencia de estar hablando con equipos de allá y regresaron a traer su conocimiento acá", dijo.

Hasta marzo de este año, tres de esos cinco equipos que vivieron la experiencia en Estados Unidos, ya habían quedado campeones en los torneos regionales de este 2024 y avanzaron a la fase mundial.

QUIEREN GANAR EL MUNDIAL

Guerra Treviño tiene dos años al frente de la escudería y no dudó en decir que tiene la encomienda de que un equipo mexicano de la PrepaTec se corone como el campeón mundial de robótica en FIRST.

"Uno de los pendientes es ganar el mundial, tengo la encomienda de que un equipo mexicano, esperemos que sea de PrepaTec gane el mundial de robótica, esperemos que sea este año", expresó visiblemente emocionado. Añadió que algunas de las fortalezas de los equipos de robótica de PrepaTec es el trabajo en equipo, la unidad entre coaches y estudiantes, inclusión, comunicación y el pensamiento innovador.

ESCUDERÍA FORTALECIDA

La escudería de PrepaTec está conformada por 31 equipos en la categoría de FIRST Robotics Competition (FRC) y 25 equipos en FIRST Tech Challenge (FTC) y surgió para potenciar las habilidades de los estudiantes, el trabajo colaborativo, comunicación, creatividad, innovación, responsabilidad social y pensamiento crítico a fin de que se conviertan en las y los líderes que enfrenten los retos y oportunidades del futuro.

En la escudería de la PrepaTec, el 55 % de los estudiantes son hombres y un 45 % mujeres que ocupan distintos puestos en los equipos, desde mecánica, programación, electrónica, comunicación y relaciones públicas y logística, etc.Además, hay un 50% de coaches mujeres y un 50% de coaches varones.