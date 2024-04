Se confunde quehacer público con grilla: JTB

Jorge Torres Bernal "El Soli", candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Torreón, en el espacio Lado B de El Siglo de Torreón, propuso profesionalizar a los funcionarios públicos, la atención a las adicciones y reforestar el municipio.

Torres Bernal refirió que el Giro Independencia (obra en construcción) y el paso a Desnivel Cuatro Caminos no contemplan la movilidad no motorizada, es decir, los peatones "no pueden cruzar ni utilizar estas vías".

Apunta que se debe a que se tienen "profesionales de la política pragmática y no tenemos profesionales de la entrega del servicio público para que avance la ciudad".

Afirmó que Catastro debería ser un departamento aparte y el Implan debería ser "la ruta natural de un aspirante mujer u hombre a presidir la alcaldía municipal y el Implan la tenemos olvidada, ahí está todo, pero como se ha confundido el quehacer público, la administración pública, con la política o la grilla, están todo el tiempo en campaña".

Torres manifestó que el proceso del registro de la planilla más joven de las elecciones en Torreón ha sido entorpecido por "la cantidad de requisitos, la cantidad de documentos, de tiempo y de representantes, de gente y de copias, están diseñados para que gente que no militamos en ningún partido político no podamos participar".

El objetivo es tomar acción, "demostrarle a la ciudadanía que sí podemos tomar por asalto los lugares de la política, tenemos que 'hackearla'. Aplicar la ley, no podemos empezar a aplicar un reglamento cuando empezamos a trabajar a las 10, 11, de la mañana, porque se nos va la mañana en eso, en andar en reuniones, en transmisiones, en estar mostrando o simulando que se trabaja y considero que el ejercicio de gobierno conlleva un desgaste: tomar decisiones impopulares y eso no lo toma nadie. La misma clase política, la vieja política reciclada le tiene miedo a tomar decisiones necesarias pero impopulares".

PROPUESTAS

Abrió su lista de propuestas con el tema de la prevención, refiriendo que "deberíamos fijarnos cómo está nuestra juventud bajo las garras del cristal que es una sustancia terriblemente adictiva y que ocasiona problemas comprobados de nivel social, neurológico, de todo tipo.

Señaló que en la región no hay un hospital enfocado a la atención a la salud mental lo que representa "una violencia de género y social, porque ensancha más la brecha y rompe más el tejido social".

Torres Bernal recordó que años atrás había más árboles en el municipio que antes y reclamó que las administraciones anteriores no han dedicado esfuerzos a la reforestación y en su lugar han permitido la tala o la instalación de obras, agregó que en el Atlas de riesgo del Implan el único riesgo considerado son los golpes de calor, debido al exceso de concreto.

Afirmó que se requiere resignificar los espacios públicos y que puedan ser "una infraestructura que nos permita hacerle frente a las descargas pluviales, por medio de la copa de frondosos árboles, nativas, propias del semidesierto, que no demanden tanta agua y permitan elevar el nivel de vida, la expectativa, la calidad y la plusvalía de las propiedades de quienes habitan alrededor".