Se come bien rico en Torreón : Rossano

Reynaldo Rossano habló con El Siglo de Torreón de la tercera entrega de Tal para cual, que se estrenará el día de mañana por Las Estrellas a las 19:30 horas.

Además de dar todos los detalles de dicho proyecto, Reynaldo aprovechó la charla para reafirmar que desea pronto volver a la Comarca Lagunera.

"Tan rico que se come en Torreón; se me antojan las gorditas o los lonches. En verdad que es muy bonita la Comarca Lagunera", dijo bastante entusiasmado.

Pero mientras vuelve Rossano con alguna "chamba", los habitantes de la Comarca Lagunera podrán verlo en Tal para cual, al lado de Consuelo Duval, Lorena de la Garza y más actores.

"Estrenamos este 25 de febrero a las 7:30 de la tarde. A toda mi gente de La Laguna, les encargo que no se pierdan este gran estreno de Tal para cual, que cuenta con un elenco fantástico encabezado por Lorena y Consuelo; además, les adelanto que contaremos con invitados sorpresa. Me atrevo a decir que es la temporada más divertida que hemos hecho".

Sobre su personaje, "Nacolas", el actor comentó que se encuentra listo para vivir nuevas aventuras.

"'Nacolas' es un muchacho que vuelve con todo. Se van a divertir bastante con sus ocurrencias y los líos en los que se mete", compartió vía telefónica.

El actor ofreció vía telefónica la premisa de la tercera entrega de Tal para cual, que también estará disponible en la plataforma Vix después de su llegada a Las Estrellas.

"Está diseñada para que la gente no le pierda el hilo. Si no pudieron ver el capítulo anterior, no se preocupen, el que sigue le entenderán sin problema. No tiene como una secuencia. Cada capítulo tiene su inicio y su fin".

Todos los proyectos le han dado algo especial a la carrera de Reinaldo y Tal para cual no podía ser la excepción.

"Poder conectar con la gente es maravilloso. Nuestra empresa ha sido muy clara y una de sus misiones es que la gente ría y pase momentos mágicos en familia. Valoramos bastante el hecho de que alguien tome asiento en su cama o sillón, y entre tantas opciones nos seleccione a nosotros".

El histrión mencionó que todos los actores y el equipo de producción se han vuelto una gran familia.

"Nos conocemos muy bien, algunos desde La hora pico. Nos podemos dar el permiso dejar que las escenas fluyan con más tranquilidad porque ya sabemos cómo vamos reaccionando".

Por otro lado, Reynaldo comentó que comenzó el año con bastante trabajo.

"Siempre estoy al servicio de la chamba y de los buenos proyectos, además de las buenas historias que haya que contar y que valgan la pena", comentó y añadió que espera que con alguna obra de teatro pueda volver a La Laguna y disfrutar de unas ricas gorditas o lonches de adobada.

GRAN ESTRENO

Tal para cual, la serie de comedia que narra las peculiares y divertidas aventuras de Nacaranda y Nacasia, regresa a la pantalla de Las estrellas con su tercera temporada este domingo a las 19:30 horas.

En esta nueva temporada, "Nacaranda" (Consuelo Duval) y "Nacasia" (Lorena de la Garza), las emprendedoras más persistentes del universo televisivo, siguen desafiando las leyes de la lógica con sus estrategias alocadas para que sus negocios no se desmoronen.

En medio de situaciones caóticas, siempre cuentan con la familia y amigos, aunque eso signifique arrastrarlos a problemas monumentales.

Junto a ellas estará la banda completa del barrio de Nacotitlán: "Nacolás" (Reynaldo Rossano), "El Molusco" y "Paul Yester" (Gustavo Munguía), "El Costeño" (Javier Carranza), "El Indio Brayan" (Hugo Alcántara), "Nacol" (Nicole Vale), "Hétor" (David Salomón), "Nacorita" (Maribel Fernández) y "Pachita" (Lupita Sandoval).

La banda extravagante de Nacotitlán se enfrentará a nuevos desafíos, por ejemplo, recibirán un inesperado ofrecimiento cinematográfico; asimismo, el sol alumbrará sus calles, pues sorpresivamente llegará Luis Miguel.