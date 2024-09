Se cae sistema de surtimiento de recetas médicas en clínica No. 16 del IMSS

La caída del sistema de surtimiento de recetas médicas en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del IMSS Torreón inconformó este sábado a un gran número de derechohabientes que se encontraban formados desde temprana hora, especialmente a pacientes que requieren medicamentos controlados como la Quetiapina, Laracintol y Celecoxib.

La molestia escaló a tal grado que por espacio de unos 20 minutos realizaron un bloqueo sobre el bulevar Revolución, sobre todo porque hubo usuarios que denunciaron que por la falla del sistema, desde temprano no había personal que les atendiera en las ventanillas.

“Y luego me decían, venga el lunes por los medicamentos controlados porque esos no se los podemos dar porque no podemos dar de alta sus recetas, al final, me tuve que regresar con la doctora y le dije que me las hiciera manualmente, me dieron la medicina, dejé copias de mis contrarreferencias en la farmacia y me dijeron que cuando haya sistema me las van a registrar, yo vengo cada mes, aquí siempre es la misma, va a ver que voy a volver a venir y todavía no van a subir nada”, dijo la señora Julieta Medina, una de las afectadas, que padece artritis.

Posterior a la manifestación, personal de la institución médica procedió a surtir las recetas médicas de forma manual, esto mientras que el área de Informática realizaba algunas maniobras para el restablecimiento del sistema, aunque no se pudo precisar si este mismo sábado quedaría resuelto el problema.

Al mediodía de este sábado, la afluencia de personas en dicha farmacia disminuyó, aunque aún no había un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a cuándo quedaría resuelta falla en el sistema. Cabe señalar que hubo otros derechohabientes que señalaron que el sistema había comenzado a fallar desde hace días.

La farmacia de la clínica No. 16 opera de lunes a sábado y diariamente, surte alrededor de 3,800 recetas médicas, de acuerdo a datos oficiales proporcionados por el IMSS a inicios de este año 2024.