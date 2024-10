Se burlan de Ángela Aguilar por su muñeca versión de La Llorona

La cantante, Ángela Aguilar, hizo un anuncio que lejos de gustar, ha provocado más críticas negativas que piropos.

Resulta, que la esposa de Christian Nodal subió un video en video en el que muestra una nueva edición de su muñeca de La Llorona, la cual tiene un costo de 700 pesos y se sabe que solo se pueden vender máximo dos por persona.

"¡Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca “La Llorona” para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos. ¡Ya pueden comprarla en preventa con un precio especial y un regalo sorpresa incluido!", comentó junto al clip.

Desde que realizó la publicación, los internautas no se tocaron el corazón expresándole comentarios como: "Soy yo o la cara se ve medio curioso", "Fan de tu muñeca", "Qué fea de la cara", "Me pregunto si dice 'amooooor' cuando le aprietas la panza", y "La pondría lejos del Ken si no fijo se lo baja a la Barbie".

Evidentemente, sus fans de hueso colorado la han defendido a capa y espada.

Además, aprovecharon la oportunidad para recordarle a la cantante algunas de sus polémicas, entre ellas, su boda con Nodal tras dos meses de que él se separara de la madre de su hija, o cuando dijo que era 25 por ciento argentina.