Se burla Alfredo Adame de La Laguna

Como es sabido, Alfredo Adame no tiene pelos en la lengua y esta vez despotricó, muy a su estilo, en contra de la Comarca Lagunera.

El actor y conductor se le fue a la yugular, no Torreón, Gómez o Lerdo, sino a Bermejillo, Durango, que también forma parte de La Laguna.

Resulta, que en estos días se ha hecho viral un video en el que Adame se burla de Bermejillo. Este el clip posiblemente se lo pidió un fan, ya que el envía esos videos mensajes a cambio de una retribución económica.

"Bermejillo, no mam..., pin.. está bien cule... váyanse en uber porque ahí si les ching... las llantas del carro y les dan cristalazo y les roban el estéreo", dijo en el video.

En todos los sitios que se ha subido ha generado comentarios divididos por los usuarios. "Es en serio lo que está diciendo", "Como se ve que no conoce bien mi Bermejillo", "La neta, no mintió" y "Con Bermejillo, no", son algunos de los dichos por las personas.

Alfredo Adame se ha caracterizado en los últimos años por su lengua altisonante y sus críticas hacia otros personas de la farándula o diversas situaciones.