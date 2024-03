Se arma trifulca por Casa del Jubilado

Debido a la disputa del edificio de la Casa del Jubilado de la Sección 35 del SNTE de Gómez Palacio, el pasado domingo, se armó tremenda trifulca en la que estuvo involucrado el líder sindical, Arturo Díaz González, así como José Ángel Luna, actual secretario general de la delegación D-IV-IV de Jubilados y Pensionados y Gloria Vázquez, su antecesora. Hubo empujones, gritos, vidrios rotos, forcejeos e insultos y hasta se aventaron agua.

Primero, se dijo que después del mitin político de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, Díaz González, junto con el comité de la D-IV-IV llegaron a la Casa del Jubilado "literalmente a golpear a las maestras que se encontraban en el recinto, como si se tratara de un ajuste de cuentas o pleito callejero de barrio. Qué estás haciendo Silvia Luna y así quieres ser la próxima secretaria general del SNTE, si no puedes controlar a tus loquitos?". Esto último lo escribieron en redes sociales y acusaron supuesto nepotismo, que no se han pagado defunciones y que es la peor gestión de la historia. También circularon videos con leyendas de "Así fuimos violentados por el secretario de la sección 35 de la casa de jubilados en Gómez Palacio", "es indignante", y "no se vale que como maestros estemos a ese nivel".

ORIGEN DEL PROBLEMA

Ayer, José Ángel Luna, dijo que el problema tiene su origen en juicios de posicionamiento legal de la casa por parte de la anterior administración, que argumenta que en 1997 ellos compraron el edificio y que la rehabilitación y mantenimiento del lugar, se sostenía de las cuotas sindicales y de recursos propios.

El secretario general señaló que eso es falso, pues la Casa del Jubilado ubicada en avenida Mina No. 244, se compró en 1997 con aportaciones del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM) de la Sección 35 y de los gobiernos de Durango y Coahuila.

"Tenemos documentos en mano porque sabemos que el edificio es de nosotros, nos fue cedido en comodato, es decir, todo lo que usted ve aquí le corresponde a la Sección 35 pero se cede en comodato para que todos los agremiados vengan y hagan sus actividades, aquí tenemos talleres, deportes, artesanías, danza, rondallas, entonces no hay ninguna duda legalmente de que esto se compro así", apuntó.

Comentó que cuando él llegó a la Casa de Jubilado, a mediados de 2023, la anterior administración retiró todos los logotipos, trofeos y diplomas del SNTE, además de que encontraron documentación en la que ya se estaba conformando una asociación civil bajo el nombre de "Jubilados y Pensionados de la SEP", incluso cuando todavía estaba en funciones la maestra Gloria Vázquez.

"Entonces nosotros supimos eso y sabíamos que estaban haciendo ya intentos por escriturar, nosotros entregamos a la licenciada de Jurídico toda la información, porque pues se nos hacía raro cómo estaban haciendo la transacción de escriturar porque no tenían documentos originales que los avalaran como dueños de la casa porque eso solamente está en la sección".

Después de ello, dijo que creció el conflicto y que fue el pasado sábado por la mañana que llegaron cuatro sujetos a la Casa del Jubilado y amenazaron al guardia con una macana, por lo que se fue corriendo. Los hombres quitaron la reja para ingresar y soldaron todo.

Mencionó que al recinto, acudió la Policía Estatal así como autoridades de gobierno, además de que el propio Díaz González buscó dialogar con la parte quejosa pero que no tuvo éxito.

ZAFARRANCHO

Fue un día después, que se armó el zafarrancho porque el comité sindical quería ingresar a la casa mientras otras personas que se encontraban al interior, entre ellas Gloria Vázquez, no les permitían el acceso.

Finalmente entraron y empezaron a gritar "bienvenidos a la casa jóvenes, esto es nuestro, esto es nuestro, es un honor sacar a Gloria hoy", esto mientras un grupo de maestras le decía a González Díaz "qué bárbaro maestro, qué poca madre, en un tiempo fuimos delegadas sindicales también y apoyamos al sindicato, ¿por qué usted permite tanta agresión?... ¡acarreados!, ¡acarreados!".

Acusaron que tienen la casa toda cochina y que nunca cooperaron para el mantenimiento de la Casa del Jubilado.

Luna dijo que el año pasado, habían tenido problemas similares y que incluso se presentó una denuncia por allanamiento de morada y usurpación de funciones ante la Fiscalía del Estado, además, acusó que después de que resultó electo, no hubo entrega-recepción ni tampoco les entregaron un solo peso de las cuotas, que se estima son por concepto de 100 mil pesos, además de lo que se acumuló por el Fondo de Ayuda Mutua, que son alrededor de 20 mil pesos.

Informó que la delegación a su cargo tiene a 230 personas agremiadas mientras que la asociación civil a 140 personas.

"Yo sigo dando el mismo mensaje, nosotros no estamos para dividirnos, estamos para unirnos... podemos gestionar juntos para beneficio de la gente", concluyó.