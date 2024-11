¡Se adelanta la Navidad! Artistas mundiales sorprenden con nuevos discos Navideños para 2024

Un elemento básico para que las fiestas decembrinas resalten tiene que ver con la música, algo que seguramente usted sabe.

Cada año, una gran cantidad de artistas lanzan discos navideños y este 2024, no podía ser la excepción. Varios de ellos, ya están en plataformas desde hace semanas, mientras que otros están por salir.

El pasado 15 de noviembre, David Bisbal lanzó su primer material discográfico, un sueño cumplido para él y que seguramente servirá para celebrar las fiestas.

La placa musical se llama Todo es posible en Navidad, cuyo primer sencillo es la canción del mismo nombre, la cual ha sido muy bien recibida por sus fanáticos. El video se grabó en la famosa Gran Vía de Madrid.

“Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño, hoy, puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión”, dice la rola del español.

Otros temas que incluyó son: Blanca Navidad, Navidad junto a ti, Siempre te recordaré, Jingle Bell Rock, El burrito sabanero y Santa la noche.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando Jennifer Hudson se unió a la lista de cantantes que han interpretado villancicos. Ese día lanzó el disco The Gift of Love.

“Había soñado con este momento desde que tengo memoria. Como fanática de la Navidad, no podría estar más emocionada de darles este regalo por adelantado. Mi amor por este disco es profundo”, dijo en sus redes acerca de The Gift of Love que incluye 16 “tracks” tales como Auld Lang Syne, Almost Christmas y Little Drummer Boy.

David Foster, Kirk Franklin, James Poyser, Greg Phillinganes, Fede Vindver, Peer Åström, Michael Pollack y J Kash ayudaron a la cantante a cumplir este objetivo.

Thalía coqueteó con temas navideños en el pasado, pero hasta ahora dio a conocer su primer material ad hoc a las fechas, que se conforma de los temas inéditos Nueva Navidad, Tengo lo que quiero, Nació la luz, Velitas, Barrio Bravo en Navidad, Al mundo paz y el clásico Feliz Navidad.

“Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales”, contó en sus redes sobre tal producción de nombre Navidad melancólica.

Soñaba con Disco

La cantante española, de etnia gitana, Niña Pastori también se puso navideña y justo el pasado primero de noviembre entregó a su público Feliz Navidad.

Tiene 10 villancicos, ocho clásicos reversionados con su propio estilo, entre los que figuran Navidad, Navidad, Blanca Navidad y Noche de Paz, complementado con dos rolas originales, que han encantado a los fans.

“Es un álbum que llevo soñando mucho tiempo y que tenía muchas ganas de hacer. Ha sido complicado porque lo tienes que grabar en verano y es una época difícil, ya que los artistas siempre solemos estar de gira. Así hemos estado un año tras otro, hasta que ha surgido la oportunidad de hacerlo”, externó la cantante al medio OK Diario.

Otro talentoso español que ha sorprendido a su gente con una propuesta de paz y hermandad es Mikel Erentxun.

El día 29 de noviembre, Mikel sacará un disco navideño con 14 temas, 11 inéditos. Se sabe que algunos serán Noche de paz, El tamborilero y Hator, Hator. En Spotify ya se encuentra otro “track” de la placa que es Esta Navidad.

Si a usted le gusta el género country, qué mejor que escuche el disco navideño del grupo Little Big Town que llegó a las plataformas el 4 de octubre.

Muy a su estilo, la agrupación lanzó como sencillo el tema Glow. Otras de las melodías incluidas son Santa Claus Is Back In Town, Someday At Christmas, Believe in Christmas y Have Yourself a Merry Little Christmas.