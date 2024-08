Se acerca el Torneo de Maestros 2024 de Play Pádel Torreón

Una gran competencia, se vislumbra dentro del Torneo de Maestros 2024, a celebrarse del 29 de agosto al 1 de septiembre en las magníficas canchas de Play Pádel Torreón, donde participarán jugadores de gran nivel, como el poblano Josué Pazos Galeote, uno de los padelistas jóvenes más talentosos de todo el país.

Con estupenda experiencia, luego de cumplir con una clínica en España, con el reconocido instructor Horacio Álvarez Clementi, así como con el coach Daniel Real en Pádel State, llega Josué, junto a su pareja, con la intención de apoderarse del primer puesto en su categoría, para seguir acumulando puntos en el ránking de la Federación Mexicana de Pádel (Femepa), que está próxima a anunciar los elegidos para las selecciones nacionales, rumbo a torneos de índole mundial. El Torneo de Maesros 2024 convertirá a la Comarca Lagunera, nuevamente, en el epicentro del pádel mexicano, al reunir a los mejores jugadores de todo el país, durante todo un fin de semana.

En su hoja de jugador, Josué Pazos cuenta con un cuarto lugar en Torneo Estatal, categoría Primera fuerza, así como 2 campeonatos estatales Sub 18, 2 campeonatos estatales Sub 23, una clínica con Ariel “Tolo” Aguirre y un subcampeonato en Torneo Seccional Zona Centro, categoría Sub 18. Ha sido 2 veces tercer lugar Nacional Sub 23, un tercer lugar Nacional sub 18, además de un quinto lugar Nacional sub 18.

Josué Pazos es uno de los jugadores de gran nivel competitivo, que vendrán a La Laguna en búsqueda de los puntos que los llJeven a lo más alto del ránking Femepa, rumbo a torneos internacionales.