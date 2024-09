¡El Team Tierra terminó! Ricardo estalla y confronta a sus compañeros de cuarto

La temporada 2024 de La Casa de los Famosos México está cargada de polémica. Tras una fiesta controvertida celebrada el viernes 30 de agosto, el Team Tierra, integrado por Gomita, Sian Chiong, Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Ricardo Peralta, se encuentra en grave peligro.

Aunque la noche comenzó con gran expectativa, con disfraces de vikingos y un suculento buffet, la situación cambió a medida que avanzaban los tragos, y los participantes del reality comenzaron a protagonizar conflictos entre ellos.

Adrián Marcelo propuso una estrategia para enfrentarse al otro grupo, sugiriendo a Agustín y Sian que se enfocaran en Gala y Briggitte. Sin embargo, esta idea no resultó como esperaba y terminó perjudicando a su propio equipo. Ricardo y Gomita estallaron tras el cumplimiento de la sugerencia de Marcelo, ya que se sienten interesados en Sian y Agustín, respectivamente.

Ricardo le reclama a Sian

Aunque las tensiones ya estaban elevadas, la situación alcanzó su punto crítico cuando Ricardo Peralta decidió confrontar a Sian por el beso a Briggitte.

"Es que realmente nada de lo que puedas decir ahorita me va a hacer decir: 'Ay sí, sólo fue un juego', no fue un juego. Todo suma, todo hace, la niña te pudo haber besado la semana pasada, ella no estaba nominada, pero, ¿por qué esta semana? Y caíste en el juego. Estoy muy dolido y te lo juro que si se va Gomita, me mato, estoy muy molesto", comentó.

Después de esto, cuando todo el equipo tierra estaba reunido en la habitación, Ricardo prometió que comenzaría a jugar individualmente:

"Yo hoy dejo de jugar por Sian, Agustín no necesita que juegue por él, Adrián no necesitas que yo juegue con ti, pero yo ya no lo voy a hacer (...) se acabó, así se siente y quédense con eso", dijo.

Después de este domingo, dos integrantes de este cuarto se pueden ir, Adrián Marcelo o Gomita, ¿quién crees que deje el reality?