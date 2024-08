Se abre la primera Casa del Hombre en el país, ofrecerán asesoría legal y psicológica

Se estima que en 8 de cada 10 hogares no se tiene la figura del papá, muchas veces porque se fue, pero también a causa de obstrucción paterno filial, algo que cada día es más frecuente, aseguró Yolanda Fuentes, ex Jueza civil y familiar, al inaugurar la primera Casa del Hombre, la Mujer y la Familia en Torreón.

La abogada aseguró que se han potencializado las leyes en defensa de las mujeres, sin embargo, también hay casos de hombres que cumplen con el pago de pensión y quieren atender a sus hijos, pero no se les permite por venganza u otros intereses personales , de ahí que se arrancó con este proyecto, que busca ayudar a estos papás que sí quieren cumplir, con un enfoque en beneficio de la niñez.

Mencionó que actualmente no hay espacios para atender a estos señores, quienes también llegan a ser violentados, pero no lo denuncian, ya sea por pena o por falta de interés de las instituciones. En este sentido, dijo que se tendrá una jornada de asesoría legal y psicológica, por lo que se puede solicitar cita en los teléfonos 811 718 6932 y 871 356 7831.

"Hoy se pone en marcha este lugar, donde todo hombre que sea cumplido con su pensión alimenticia, un hombre que quiere paternar, un hombre de convivencia, que no violenta, todos ellos serán bienvenidos", dijo la directora del proyecto.

Además, indicó que se presentará un documento de oposición a la Ley Vicaria que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto a otras organizaciones acudirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el extranjero, para cumplir este objetivo.

La Casa del Hombre, La Mujer y la Familia estará ubicada en el bulevar Juan Agustín de Espinoza número 475 local 1 en el fraccionamiento Las Etnias.

La ex Jueza señaló que no hay ninguna institución ni pública ni privada donde el hombre pueda ser escuchado, orientado, defendido, de manera que lo que se busca es visibilizar los derechos de los hombres que quieren ser padres presentes. Aclaró que el proyecto no va en contra de las mujeres, sino que ellas también pueden acudir para recibir orientación y que reciban una pensión alimenticia justa, pues indicó que muchas veces no saben pedirla y luego se quejan de que no les alcanza.

"Vamos a proteger, por encima de todo, a los menores, esa será nuestra prioridad, si bien esta casa viene en defensa de los hombres cumplidos, lo primero será luchar por el interés supremo de los niños y niñas", dijo Fuentes.