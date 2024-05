Saúl 'Canelo' Álvarez inaugura tercer torneo 'No Golf No Life'

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez hizo la presentación oficial de la tercera edición del torneo No Golf No Life, donde se mostró satisfecho por seguir con su apoyo a este deporte que le apasiona.

El campeón indiscutido estuvo acompañado por Andrés Sulaimán, en representación del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés); así como Marcelo Bremer, hijo del fallecido empresario Carlos Bremer, entre otros.

Álvarez estuvo en el Club de Golf Bosque Real, para encabezar el torneo en el que estuvo acompañado de empresarios, líderes de opinión, personalidades del deporte y del espectáculo.

"Gracias a todos por estar aquí. Para mí es un privilegio estar aquí, esto empezó como ‘vamos a ver qué pasa’. Para mí es un honor poder contar con su ayuda, poner un granito de arena, poder ayudar al deporte", dijo Saúl.

Considerado como uno de los máximos referentes en el deporte mexicano en la actualidad y sobre todo en el mundo del boxeo, donde ha sido campeón en cuatro divisiones, 'Canelo' aseguró que el deporte es fundamental para la formación de los niños.

"El deporte es algo fundamental que hay que centrarles a los niños, creo que hay veces que no llegan a ser quizá campeones en algo, pero es una formación para su vida profesional", añadió.

El mismo "Canelo" fue el encargado de inaugurar la tercera edición del torneo No Golf No Life, en el que estuvo como invitada la ex número uno del mundo, Lorena Ochoa.

La exgolfista, aprovechó su asistencia al torneo para dar una clínica a niños de la fundación First Tee México, quienes aprovecharon al máximo la presencia de otro de los últimos referentes del deporte en México.