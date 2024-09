SAT endurece normas para trámites preferenciales y combate abusos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado malas prácticas en algunos contribuyentes, por lo que se ha limitado el trato preferencial de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y que vienen con menores lactantes, a que sean trámites en lo individual y no como gestores de empresas.

Alberto Báez Castro, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Coahuila, explicó que el servicio preferencial para las personas que cumplen con esta condición es sin cita, para los trámites que ellos requieran de manera personal, pero no en el caso de gestión de negocios.

"Yo le puedo encargar a alguien que haga mi trámite pero yo no soy tercera edad, yo no soy persona con discapacidad, en ese caso manda a una persona tercera edad, en ese caso ya hay una gestión de negocios. No es que hay una discriminación para las empresas sino que simple y sencillamente el servicio preferencial se da de manera personal cuando los trámites correspondan a ellos", expuso.

Señaló que, en el ejemplo de una persona de la tercera edad que sea el dueño de la empresa o el representante legal, entonces sí se le realizaría el trámite, siempre que no se trate de una gestión para un tercero.

Mencionó que, en el caso de que sea una sociedad en la empresa, habría otro tipo de representantes legales, otro tipo de socios, no sería el trámite directamente para la persona.

"Desafortunadamente hay muchas malas prácticas en la cuestión de personas morales", comentó, "yo lo he dicho: si saliera, por ejemplo, un decreto que dijera que los adultos mayores no van a pagar impuestos, te aseguro que todos los negocios se volverían propiedad de la gente tercera edad".

"Se han hecho malas prácticas también en cuanto a la parte de dar trámites de personas morales y pues por eso mismo se les pide que es que haya una cita de por medio. No es que hay una discriminación, simplemente se les pide una cita y se les atiende sin ningún contratiempo, pero si el trámite es para la persona que está embarazada, que es discapacitado, se le da preferencia al momento de la atención", añadió.

El administrador dijo que actualmente se cuenta con citas para el mismo día en términos de las personas físicas y en cuanto a las morales, sería para esta misma semana o la siguiente.

Báez Castro recordó que todos los trámites en el SAT son gratuitos y que si te venden una cita puedes denunciarlo.