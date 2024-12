Santos presenta a sus primeros refuerzos: Dájome y Abella

Los Guerreros presentaron a sus primeros refuerzos para el Clausura 2025 de la Liga MX. El lateral José Javier Abella en una segunda etapa y el colombiano Cristian Dájome, con experiencia en el balompié internacional.

El Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), albergó el simbólico acto, que fue encabezado por el presidente del club, Aleco Irarragorri Kalb y el timonel argentino, Fernando “Tano” Ortiz. Ambos, le dieron la bienvenida a los nuevos elementos albiverdes, al mismo tiempo de informar, que todavía continúan en etapa de evaluación de jugadores, para determinar las altas y bajas para la próxima campaña.

Abella portará el dorsal número 13 a partir de enero del próximo año, mientras que el cafetero el 7, el cual dejara vacante meses atrás su paisano Harold Preciado, quien sigue inhabilitado del balompié en cualquier latitud.

Los dos refuerzos llegan en calidad de jugadores libres, sin que directivo ni estratega, llegaran a especificar la duración de su respectivo contrato. José Javier jugó recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua con los Bravos del balompié azteca, en tanto que el sudamericano en el DC United de la MLS, expresando su deseo por debutar con la verdiblanca.

Santos Laguna (EL SIGLO DE TORREÓN/RAMÓN SOTOMAYOR)

“Hoy es un muy buen día porque estamos presentando a dos jugadores que nos van a ayudar mucho, revolucionando el plantel y regresando ese arraigo que estamos buscando”, dijo el máximo dirigente santista.

El juvenil directivo asentó: “José Javier, encantando de tenerte aquí nuevamente, conoces el ADN Guerrero, conoces la región y sé que tu llegada será un pilar para lo que buscamos a futuro. Cristian, bienvenido a La Laguna, con tu corazón y ese compromiso que has mostrado, será muy exitoso tu paso por aquí”.

Por su parte, Ortiz también les dio un cálido recibimiento a los nuevos Guerreros: “Gracias a todos por estar aquí y compartir este momento. A ambos ya les di la bienvenida de manera personal. Hablar de Javier Abella está de más, porque sabemos todo lo que le ha dado y le seguirá dando a esta institución”.

En cuanto al colombiano destacó: “Cristian es un jugador que cualquier plantilla quisiera tener, tuvimos la suerte de que se fijara en nosotros, no tengo duda que le va a dar mucho a este club. Bienvenidos y feliz de contar con ustedes”.

‘CONTENTO’ DE VOLVER

“Estoy muy contento por volver a mi casa. Siempre voy a sentirme en deuda con este club, el cual me dio todo y me permitió formarme como profesional y persona. Es un buen momento para volver a Santos Laguna, ya que no vive su mejor etapa; quiero transmitirle a mis compañeros todo lo que es este club, y demostrar dentro de la cancha lo que representan los Guerreros para mí”, dijo José Javier Abella.

El también exjugador de los Rojinegros del Atlas, con el cual fue bicampeón, en su primera etapa con Santos, arribó a la Comarca Lagunera en 2009 para integrarse a la cantera Guerrera con la categoría Sub-17.

El lateral por la banda derecha, confesó que para regresar a la Laguna, algo esencial y fundamental, fue la primera llamada que recibió del “Tano”, ya que lo convenció el proyecto que tiene en puerta, así como también tener a Aleco en la línea telefónica, al escuchar su sentir “tenemos la misma idea de poder mejorar al club, además de las ganas de regresar a mi casa, de vivir otra experiencia con el club, esa fue la decisión de volver para acá”.

También agregó que tiene mucho más experiencia, es más maduro como jugador, algo que platicó largo y tendido con Rafa Figueroa, por lo que ahora le toca ser recíproco con los juveniles elementos que buscan consolidarse en el máximo circuito.

“Cuando subí a Primera División, tuve personas que me ayudaron, maestros incluso, ahora me toca al revés, aportar a los jóvenes, a los canteranos que empiezan a subir, darles consejos para que puedan desarrollar su mejor futbol, pero ellos también nos ayudarán dentro de la cancha, pero debemos arroparlos, darles seguridad y quitarles presión para que puedan jugar su mejor futbol” indicó.

Santos Laguna (EL SIGLO DE TORREÓN/RAMÓN SOTOMAYOR)

MUY EMOCIONADO DE LLEGAR

Por lo que respecta a Cristian Andrés, el sudamericano indicó “La verdad es que estoy muy emocionado y contento por estar aquí. Desde ya me siento un Guerrero. Santos Laguna tiene una historia hermosa, por lo que se merece estar en los lugares de arriba, No duden de que voy a dar el 300 por ciento”.

Manifestó que junto a sus compañeros, sacarán adelante al club, que si bien no tuvo una buena etapa en los meses anteriores, sabe que con su experiencia y las ganas tanto de crecer como de ayudar, lograrán revertir la adversidad “así que vengo a aportar alegría para ayudar”.

A la mitad de sus declaraciones, fue interrumpido por el “Tano”, en la que se dieron el lujo en plena conferencia de bromear, lo que habla del gran ambiente con el cual los Guerreros comenzaron los trabajos de pretemporada.

“(Ortiz) me llamó cuando estaba en Washington, me dijo las ganas que tiene el club, el proyecto me interesó mucho, lo charlé con la familia y decidimos venir, soy alguien que derrocha sudor por mis compañeros, equipo y afición, espero poderlo demostrarlo día a día”, aseveró.

Se describió como un elemento que juega profundo por las bandas, de tirar centros y disparar desde fuera, desequilibrante en el uno contra uno, por lo que puede aportarle mucho al grupo “Por ambas bandas, no tendré inconveniente en crecer”.

Y además comentó: “A lo largo de mi carrera, he estado con elementos de experiencia, así que ya sé cuándo atacar, no tengo duda que el equipo crecerá conmigo y también con los compañeros. Será algo lindo, por eso debemos estar tranquilos”, enfatizó el futbolista colombiano, que ha logrado diferentes títulos en su país natal y Canadá, resaltando la conquista de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

SE GUARDAN NOMBRES

Tanto Irarragorri Kalb como Ortiz, indicaron que la llegada de más refuerzos, obedece a una constante evaluación, ya que el mercado de invierno está en curso, ejemplificando que la Liga MX se encuentra en el clímax de las semifinales y es complicado adelantar algo, aunque durante su estancia en Cancún la próxima semana, pudieran tener noticias, sin descartar algunas bienvenidas.

“El ‘Tano’ sigue observando al plantel y está sorprendido”, dijo de manera sonriente Aleco, en tanto que sobre las especulaciones del interés de fichar al paraguayo americanista Richard Sánchez, se limitó a decir “Todavía están en evaluación”.